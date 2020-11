Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio e l'incontro 'bollente' con Leonardo DiCaprio

Gossip TV

Il noto cantautore, pronto a entrare di nuovo nella casa più spiata d'Italia, ha raccontato insieme a Orietta Berti dell'incontro con la star di Hollywood

Cristiano Malgioglio non delude mai. Dopo la notizia ufficiale che lo vede tra i nuovi concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, il cantautore è stato ospite insieme a Orietta Berti dell’ultimo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Durante la puntata, il futuro gieffino ha condiviso con i telespettatori un aneddoto davvero divertente: ha infatti avuto la fortuna d’incontrare Leonardo DiCaprio, uno degli attori più famosi del mondo.

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio su Leonardo DiCaprio: “Non so se gliel’ho bruciato”

È stato un momento di grandi risate nel salotto di Maurizio Costanzo quando Malgioglio ha condiviso con gli spettatori un episodio inedito del suo passato. In realtà è stata la divertita Orietta Berti a raccontare tutta l’esilarante vicenda. La cantante ha spiegato che Cristiano Malgioglio e Leonardo DiCaprio si trovavano nello stesso albergo, il celebre Four Season di Los Angeles.

L’hotel è noto per essere uno dei più lussuosi della città, ma anche per le sue ricche colazioni. Cristiano si trovava appunto al buffet, quando si è visto di fronte la celebre star hollywoodiana. Travolto dall’inaspettata sorpresa e dall’emozione del momento, Malgioglio ha inavvertitamente versato sul vip il caffè bollente che teneva in mano. Quando Orietta ha terminato di raccontare il divertente aneddoto, il gieffino ha concluso con una battuta delle sue: “Il caffè gli è caduto proprio là e non so se gliel’ho bruciato“. Insomma, tra Malgioglio e DiCaprio si è trattato di un incontro bollente in ogni senso!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.