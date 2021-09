Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio critica duramente Katia Ricciarelli

Gossip TV

Dopo gli scivoloni di Katia Ricciarelli al GF Vip, arriva la dura critica di Cristiano Malgioglio.

Katia Ricciarelli sembra avere qualche difficoltà a tenere a freno la lingua, evitando scivoloni che strizzano l’occhio a termini omofobi e cattiveria gratuita. La soprano della sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita nel mirino di Cristiano Malgioglio, che l’ha criticata duramente sui social trovando l’appoggio del popolo del web.

Gf Vip, Cristiano Malgioglio si scaglia contro la Ricciarelli

Nella Casa del Grande Fratello Vip può capitare si commetta qualche innocente scivolone, e molti di questi vengono immediatamente perdonati, soprattutto quando si è certi che il Vippone di turno non farà nuovamente lo stesso errore. Per Katia Ricciarelli questa teoria, tuttavia, non sembra funzionare dal momento che la soprano si è dilettata di una serie di frasi omofobe da brivido e constatazioni fuori luogo come un elefante in cristalleria. Il popolo del web si è scagliato contro Katia, chiedendo ad Alfonso Signorini di riprendere duramente la gieffina, oppure di squalificarla per dare il giusto esempio.

Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata...certamente non buon gusto. Anzi! @LGBT @alfosignorini @GrandeFratello — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) September 16, 2021

La seconda opzione è remota, dal momento che quest’anno Signorini ha frenato le polemiche sin dal debutto del reality showdichiarando di non voler squalificare i concorrenti se non in casi decisamente molto gravi, ma non per questo è escluso che il presentatore ammonisca severamente la Ricciarelli. Sulla spinosa questione è intervenuto anche Cristiano Malgioglio, che ha criticato duramente Katia su Twitter. “Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi!”, ha scritto Malgioglio. Non resta che scoprire come agirà Signorini nei confronti della soprano durante la Puntata del Gf Vip.

