Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio a ruota libera: le parole su Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Giulia Salemi

Malgioglio confessa cosa pensa davvero di alcuni concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Cristiano Malgioglio, anche se per poco, è stato uno dei concorrenti più amati e chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dal settimanale Chi, il noto paroliere ha confessato cosa davvero pensa di alcuni Vipponi conosciuti durante la sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini.

Malgioglio rompe il silenzio dopo il Gf Vip, la verità sui concorrenti della quinta edizione

"Lo scriva a caratteri cubitali: meglio venti giorni da lupa che tre mesi da chihuahua!" ha esordito Cristiano al settimanale diretto da Signorini parlando della sua breve esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip "In pochi avrebbero avuto il mio stesso coraggio ed è per questo che il reality di Canale 5 è un po’ come se l’avessi vinto io. Del resto in quanti avrebbero avuto la forza di tornare a fare i concorrenti dopo essere stati anche opinionisti del programma? I miei coinquilini mi avrebbero dovuto consegnare un Oscar".

Un percorso breve ma intenso e caratterizzato dall'amicizia speciale nata nella Casa sia con Tommaso Zorzi che con Dayane Mello: "Sono stati tanti i bei momenti. Quelli con Tommaso meriterebbero una puntata a parte, quelli con Dayane, invece, hanno commosso tutti. [...] Vederla piangere per me mi ha fatto soffrire. Lei è una donna libera, con il dono di trasformare le fragilità in punti di forza. Siamo più simili di quanto si possa immaginare e rivederla, seppur in glass room, mi ha emozionato. Se vorrà, andremo in Brasile a trovare sua mamma. Zorzi è stata una rivelazione, nonché un punto di riferimento per me all’interno del reality. Con lui potevo parlare di tutto. Era come se ci conoscessimo da sempre". Il noto paroliere, però, ha legato molto anche con Stefania Orlando: "Donna stupenda e grande giocatrice. Sta facendo un ottimo percorso. Tra noi bastava uno sguardo per capirci".

Malgioglio ha poi affermando: "Chi vincerà? Che vinca il migliore. Il più stratega? Chi piange sempre per un nonnulla". Un chiaro riferimento a Maria Teresa Ruta, in quanto secondo lui "Meryl Streep, dalla Ruta, avrebbe solo da imparare". Infine, Cristiano non poteva non parlare del suo burrascoso rapporto con Giulia Salemi: "Nessuna guerra con Giulia. Deve crescere. Non è ancora Chiara Ferragni. Prima avevo contro le bimbe di Giulia De Lellis, ora quelle della Salemi… Agli hater ho sempre preferito i lover".

