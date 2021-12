Grande Fratello Vip, contrasti tra Nathaly Caldonazzo ed Eva Grimaldi: ''Dai risposte sciocche''

Gossip TV

È scontro tra Nathaly Caldonazzo ed Eva Grimaldi. Ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è pietà per nessuno, neppure perché russa inconsapevolmente la notte e non riesce a porvi rimedio. Stanca di trascorrere le notti in bianco, Nathaly Caldonazzo si scaglia contro Eva Grimaldi, e le due danno vita ad uno scontro di prima mattina a Cinecittà.

Questa mattina, gli abitanti della casa del Grande Fratello Vip sembrano essersi svegliati piuttosto male. Eva Grimaldi, difesa da Imma Battaglia che ha criticato Katia Ricciarelli, russa durante la notte e costringe chi non sopporta i rumori notturni a lasciare la camera da letto, cercando rifugio per dormire serenamente e senza interruzioni. Mentre preparano la colazione, Katia chiede come mai questa notte nessuno si trovava nella propria stanza, insinuando che la causa sia Eva e il suo russare.

“Perché avete dormito tutti fuori? Per il russamento?”, ha chiesto la soprano divertita. Vedendo Nathaly Caldonazzo furiosa, Grimaldi si è affrettata a mettere in chiaro la situazione. “Non sono stata solo io a russare, anche Barù. Io l’ho detto sin dall’inizio. Ma poi tu non eri andata via da questa stanza? Ti sei svegliata storta. Valeria è così carina da non lamentarsi, e tu ti lamenti”, ha sbotto l’attrice.

“Esistono i cerotti Eva, dai risposte sciocche e dai fastidio ad altre persone. Tutti si lamentano. Quella è la stanza mia, le persone hanno dovuto dormire fuori. Dopo due settimane che le persone non dormono, uno prende i cerotti”, ha ribattuto Nathaly seriamente infastidita. La convivenza forzata inizia a dare i suoi frutti e, mentre Soleil Sorge è sempre più vicina a Barù, tra le due attrici si preannuncia una guerra all’ultimo scontro.

