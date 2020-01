Grande Fratello Vip: conosciamo meglio Andrea Denver

Gossip TV

Ecco chi è il bel modello recluso nella famosa casa del Grande Fratello Vip.

Tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, c'è anche Andrea Denver. Conosciamo meglio il bel modello di fama internazionale.

Ecco chi è il modello del Gf Vip

Denver è nato a Verona nel 1991. All'anagrafe Andrea Salerno, ha scelto il suo nome d'arte in onore dei "Denver Nuggets", sua squadra di NBA preferita. È un modello italiano di fama internazionale ma residente negli Stati Uniti. Cresciuto in Italia, dopo la laurea in scienze della comunicazione, infatti è volato in Florida per conseguire un Master in comunicazione, per poi essere notato da una agenzia di modelli, che ha dato una svolta alla sua vita. Ha lavorato con molti brand e preso parte a diversi video musicali con artiste del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift e Madonna. Il ragazzo si dichiara impegnato, ma non è ancora nota l'identità della fidanzata.

"Sono Andrea Denver, ho 28 anni e sono nato a Verona. Chiamo New York casa ormai da 6 anni. Nella vita faccio il modello. La mia carriera è nata per caso, sono partito per un master a Miami e mentre mi trovavo in spiaggia sono stato fermato e poche ore dopo ho firmato il mio primo contratto di moda. Ho fatto sfilate, giornali di tutto il mondo e ho avuto anche la fortuna di lavorare da vicino con personaggi del calibro di Taylor Swift e Jennifer Lopez. Durante questi anni ho avuto un'altra fortuna di conoscere anche Madonna, mi aveva taggato e postato sul suo Instagram. Non c'è stato nulla di amoroso però si è creata una bella amicizia. Mi piacciono molto le donne, spesso sono loro a corteggiarmi quindi non ci lamentiamo. Questo Grande Fratello per me è come tornare a Italia: dopo tante tante peripezie finalmente posso tornare nella mia amata patria, l'Italia" ha dichiarato Denver nel video di presentazione.





Grande Fratello Vip: tutti i 19 concorrenti della quarta edizione

Grande Fratello Vip, diretta e daytime quando e dove vedere il reality