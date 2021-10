Grande Fratello Vip, concorrenti terrorizzati: c’è un Topo in Casa!

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello Vip torna l’inquilino più atteso: il topolino di Cinecittà.

Altro giro, altra corsa per il topolino di Cinecittà che da anni fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip come una vera star. Poche ore fa, l’inquilino più atteso della stagione ha sorpreso alcune gieffine, impegnate a cucinare, e la reazione è stata epica.

Grande Fratello Vip, torna il Top della Casa

Come ogni anno, un topolino di campagna trova l’ingresso per fare irruzione nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta, l’animaletto ha trovato in cucina Jessica Selassié e Ainett Stephens che hanno urlato a gran voce, terrorizzate dal topo. Mentre Jo Squillo ha fatto notare che si tratta di un innocuo topo di campagna, il nuovo arrivato ha superato la cucina e si è diretto in giardino dove ha trovato Clarissa Selassié e Soleil Sorge intente a discutere sulla lite con Gianmaria Antinolfi, scoppiata poco prima. Inutile dire che le due hanno preso un bello spavento, ritrovandosi davanti il roditore senza preavviso.

Mentre lo scorso anno, quando si trattò di Patrizia De Blanck, la notizia fu data dallo stesso presentatore, quest’anno sembra che la regia abbia intenzione di oscurare l’accaduto, dal momento che ha staccato subito per concentrarsi su un’altra stanza della casa. Nel frattempo, nelle ultime ore, la situazione sta degenerando tra Sophie Codegoni e Gianmaria, sempre più convinto di voler conquistare la bella milanese, che invece gli sfugge ammettendo di “non lasciarsi incantare dalle poesie di Van Gogh”. E quindi, già così fa ridere.

