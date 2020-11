Grande Fratello Vip, "Come i nazisti ad Auschwitz": la frase Shock di Paolo Brosio indigna il pubblico

Gossip TV

Paolo Brosio fa una battuta pessima, tirando in ballo i nazisti e Auschwitz, e il pubblico del Grande Fratello Vip si indigna.

È polemica per le parole shock di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip. L’inquilino della Casa più spiata d’Italia si lascia andare ad una battuta di pessimo gusto sui nazisti ed Auschwitz e il pubblico chiede che siano presi provvedimenti severissimi. Quella di stasera sarà l'ultima Puntata per il giornalista?

Grande Fratello Vip, Paolo Brosio shock rischia la Squalifica

Paolo Brosio continua a far discutere. Il giornalista ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip da circa una settimana, seguito da Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Poche ore dopo il suo ingresso Brosio è stato accusato di aver bestemmiato, tanto che il pubblico ha chiesto la squalifica dal momento che Denis Dosio è stato punito molto severamente per la medesima questione. A sorpresa, Alfonso Signorini ha giustificato il gieffino, certo che la frase sia un semplice intercalare e non un’ingiuria, dal momento che Brosio è estremamente religioso. Ora, tuttavia, Signorini potrebbe non avere più lance da spezzare in favore del giornalista. Poche ore fa, parlando con alcuni inquilini, Paolo ha sentito un rumore strano, che si è scoperto poi provenire da una tendina e rivolgendosi ad Elisabetta Gregoraci ha commentato: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz”. La showgirl è rimasta gelata dalla battuta shock di Brosio, che ha continuato a ridere e scherzare allegramente senza dare troppo peso alle sue parole.

Paolo Brosio tira in ballo i nazisti al Grande Fratello Vip

Le affermazioni del gieffino sono assolutamente ingiustificabili, tanto più che Paolo è un giornalista e dovrebbe avere condizione di causa nel portare un esempio tanto eclatante. Il pubblico è indignato dalle parole di Brosio e chiede che Signorini prenda severi provvedimenti, al pari di quelli adottati da Fausto Leali quando pronunciò frasi razziste contro Enock Barwuah. Certamente, ciò che sorprende, è la mancata ammonizione da parte dei presenti che si sono limitati a rimanere in silenzio, invece che riprendere pubblicamente il compagno di viaggio. Guai in vista anche per Stefano Bettarini che rischia la squalifica per una bestemmia. Difeso a spada tratta dalla fidanzata Nicoletta Larini, l’ex calciatore ha avuto un chiarimento con Dayane Mello ma potrebbe rischiare di lasciare per sempre la Casa per le sue parole.

