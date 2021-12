Grande Fratello Vip: colpo di scena salta l'ingresso nella Casa per Delia Duran

Gossip TV

La moglie di Alex Belli doveva entrare nella Casa nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Stando a quanto ha rivelato su Instagram dall’influencer partenopea Deianira Marzano, l’attrice e modella venezuelana, Delia Duran non entrerà più al Grande Fratello Vip.

Gf Vip, salta l'ingresso di Delia Duran: ecco perché

La moglie di Alex Belli attualmente in isolamento, avrebbe scoperto di essere positiva al Covid-19 e dunque il suo ingresso è inevitabilmente, saltato. Delia doveva entrare nella Casa nel corso della prossima puntata del reality, lunedì 3 gennaio 2022 insieme all'attore Kabir Bedi, anche lui attualmente in isolamento per le rispettare le norme anti-Covid.

Ma quando Delia Duran diventerà a tutti gli effetti concorrente ufficiale della sesta edizione? Al momento non ci sono date, probabilmente quando riuscirà a negativizzarsi come è accaduto a Selvaggia Roma nel corso della scorsa edizione. Dopo l'annuncio del suo ingresso c'è stato subito fermento da parte di telespettatori e media. La Duran già divide il pubblico tra chi la sostiene e chi invece si è schierato dalla parte di Soleil Sorge, protagonista del triangolo con Alex Belli.

La modella venezuelana, ha avuto modo di incontrare Soleil in svariate occasioni, in Casa e nello studio del reality Mediaset. Delia e la Sorge non si sono risparmiate parole al veleno e accuse reciproche. Il motivo è noto, ossia il rapporto intimo e artistico che Belli ha instaurato con l'ex corteggiatrice nel corso della sua permanenza nella Casa.