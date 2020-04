Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia punzecchia Costantino Della Gherardesca: "Cercano a tutti i costi un difetto"

Gossip TV

Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip: "Costantino Della Gherardesca vuole fare il veggente".

Conclusa l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, che le ha regalato l’amore grazie all’incontro con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia è tornata nella sua amata Sicilia in attesa che l’emergenza Covid-19 sia debellata.

Intervistata da ‘SuperGuida Tv’, Clizia ha commentato le parole riservate da Antonella Elia, che l’ha definita una persona molto attenta alla bellezza. “La vanità è il mio peccato preferito. Da quando sarei imputabile come persona orribile per il fatto di essere vanitosa? - ha dichiarato l’Incorvaia - Quel poco di vanità ce l’ho seppur conservando il lato ironico. [...] Sono una grande esteta e anche se sto a casa mi faccio bella per me stessa. E’ un rispetto che ho nei confronti di me stessa ed è un modo di volermi bene. Ovviamente dall’altra cerco anche di alimentare la mente con i libri, con i viaggi e con gli incontri con le persone. Sono un’amante della bellezza rifuggendo dal suo aspetto meramente superficiale".

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia si difende: "Costantino Della Gherardesca si rimetta a leggere le carte"

A proposito di Ciavarro, invece, Clizia ha raccontato: “Mi ha colpito il suo essere diverso. E’ un uomo d’altri tempi e per me è un principe. Ha un’eleganza innata e ha un forte senso dell’humour. Ha saputo flirtare con me e ogni carezza aveva un determinato peso. Ci abbiamo messo un mese prima di darci un bacio. Paolo parla la mia stessa lingua e non era scontato. Si è preso un pacchetto importante. E’ un ragazzo passionale, un sognatore, un diverso come me. […] Il Grande Fratello sta continuando per noi anche ora visto che non possiamo vederci. Questa distanza ha rafforzato la voglia di viversi e di desiderarsi. Il fatto di immaginarci e di sognarci ci ha reso più uniti e coesi. Non si tratta ovviamente di un fuoco di paglia perché noi contiamo le ore per vederci. Facciamo telefonate lunghissime e ci scambiamo messaggi stupendi. So già cosa mi aspetta e credo che il nostro incontro sarà magico”.

Infine, la gieffina è tornata a parlare degli attacchi ricevuti da Costantino Della Gherardesca a Live - Non è la d’Urso. Il presentatore, infatti, ha messo in guardia Paolo e Clizia non ha apprezzato le sue dichiarazioni: “Nel 2020 non capisco come si possa parlare ancora di differenza d’età. Io e Paolo sembriamo anche coetanei. Ci sono altri personaggi del mondo dello spettacolo che magari si tolgono gli anni ma a loro nessuno dice nulla. Credo che siccome siamo la coppia del momento la gente si attacchi alla differenza d’età per trovare a tutti i costi un difetto. Per quanto riguarda Costantino ribadisco quanto ho detto e ci tengo a precisarlo. Costantino vuole fare il veggente e ha addirittura dichiarato che io avrei circuito Paolo. Meglio che si rimetta i panni di Maga Maghella quando leggeva le carte nel programma di Chiambretti che sono più adatti a lui piuttosto che fare come sta facendo adesso”.