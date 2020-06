Grande Fratello Vip, Clizia incorvaia lontana da Paolo Ciavarro: "C'è la vita vera"

Gossip TV

Clizia Incorava e Paolo Ciavarro si separano per questioni lavorative e i fan si chiedono cosa stia accadendo. La bella influencer siciliana del Gf Vip è costretta ad intervenire per rassicurare tutti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno trascorso diverse settimane insieme, dopo la fine del lockdown. I mesi di separazione hanno rafforzato la loro coppia ma è giunto il momento di tornare alle proprie attività, e Clizia e Paolo si sono dovuti nuovamente allontanare. Dal momento che i fan continuano a tempestare l’influencer del Grande Fratello Vip di domande, la siciliana si è vista costretta a rispondere.

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia rassicura i fan sulla separazione da Paolo Ciavarro

Nella casa del Gf Vip 4 è scoppiato l’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due sono stati costretti a separarsi, dopo la squalifica della siciliana per le affermazioni contro Andrea Denver. La distanza, tuttavia, non ha fatto che aumentare il desiderio e la coppia si è riunita in Sicilia, dopo la fine del lockdown. Paolo e Clizia si sono mostrati felici e affiatati su Instagram, per la gioia dei loro numerosi fan.

Gli impegni lavorativi sono diventati sempre più urgenti e la coppia si è dovuta separare nuovamente. Clizia è tornata nella sua abitazione di Milano, e ha postato foto e video che la ritraggono a cena fuori con gli amici e colleghi. Ciavarro, invece, ha fatto ritorno nella Capitale e non ha accennato al prossimo incontro con la sua amata. Dopo essere finiti nell’occhio del ciclone per le dichiarazioni su Temptation Island, prontamente smentite dalla redazione del programma, la coppia del Grande Fratello Vip torna ad essere nel mirino del popolo del web che si domanda se la relazione stia procedendo secondo i piani.

Stanca delle continue domande su Paolo, l’Incorvaia ha spiegato:

Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione. I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio.

I fan non devono temere. Clizia e Paolo sono innamoratissimi e felici e presto sveleranno alcuni progetti in comune, che potrebbero stupire tutti.