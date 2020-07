Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia critica Antonella Elia: "Non è una donna che ama le donne"

Gossip TV

L'ex gieffina siciliana torna a parlare della showgirl conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip.

Clizia Incorvaia ha organizzato una reunion con alcune ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Grande assente della serata è stata la discussa showgirl Antonella Elia, che sarà presto protagonista di Temptation Island insieme al compagno Pietro Delle Piane.

Le parole di Clizia Incorvaia su Antonella Elia

Intervistata dal settimanale Chi, Clizia ha rotto il silenzio svelando di aver rivisto Licia Nunez, Rita Rusic e Barbara Alberti. Sull'assenza di Antonella, che attualmente è nel villaggio delle tentazioni in Sardegna, l'ex concorrente siciliana del Grande Fratello Vip ha dichiarato: "Non faceva parte di questo gruppo, diciamo anche che lei non è una donna che sta bene con le donne, anzi ha spesso parlato male di loro. Non mi è nè simpatica nè antipatica, ma ripeto, non è una donna che ama le donne".

Terminata la sua esperienza nella Casa di Cinecittà e la quarantena, la Incorvaia si è finalmente ritrovata con il suo amato Paolo Ciavarro. Per quanto riguarda la suocera, l'attrice Eleonora Giorgi, la bella influencer siciliana si è lasciata andare raccontando un retroscena: "Eleonora, la mia suocera iconica: ha una grande forza ed è struggente per certi versi. La prima che mi ha detto “si cade e ci si rialza”, quando sono stata squalificata".

Insomma la storia d’amore nata al Grande Fratello Vip tra Clizia e Paolo sembra procedere a gonfie vele. "Si ha più voglia di amare senza secondi fini. A volte facciamo paura, ma un uomo intelligente non dovrebbe temerci" ha concluso la bella Incorvaia.

