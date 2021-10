Grande Fratello Vip, Clarissa Selssié svela retroscena shock su Lulù (VIDEO)

Gossip TV

Parlando con alcune inquiline del Gf Vip, Clarissa si lascia scappare qualcosa di troppo sul passato difficile della sorella Lucrezia.

E mentre Jessica Selassié sembra essere giunta ad un punto di rottura con le sorelle minori, Clarissa non demorde e cerca di giustificare l’atteggiamento altalenante della sorella Lucrezia. Nel tentativo di aiutarle, tuttavia, la principessa etiope rivela qualche retroscena di troppo alle inquiline del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié svela il passato di Lulù

Al Grande Fratello Vip sembra stia per esplodere una guerra intestina tra le tre principesse Hailé Selassié. La maggiore, Jessica, è decisamente stanca di sopportare i continui cambiamenti di umore delle sorelle e, dopo aver cercato inutilmente di dare il suo parare sulla delicata questione tra Lulù e Manuel Bortuzzo, si è eclissata e ha continuato la sua giornata lontano dai drammi scatenati dalla parte della sua famiglia che soggiorna con lei a Cinecittà. Al contrario, Clarissa è decisa a difendere l’onore di Lucrezia e per farlo commette un grave passo falso, raccontando un retroscena shock sul passato di Lulù.

In camera, insieme ad altre inquiline del Gf Vip, Clarissa giustifica l’atteggiamento soffocante che la sorella ha iniziato a tenere nei confronti di Manuel, e rivela che soffre molto della mancanza della sua psicologa, con la quale è abituata a potersi confrontare quotidianamente. “Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri […] Lei fuori da qui è seguita, il fatto che non ci parla tutti i giorni, per lei è grave. Ha un padre che sta in carcere, ha dei problemi, l’hanno violentata, l’hanno molestata quando aveva 15 anni, l’hanno ricattata con delle sue foto nuda. Violentata, nel senso che c’era un ragazzo che la obbligava a fare cose che lei non voleva”, ha spiegato tutto d’un fiato la Hailé Selassié, lasciando tutti senza parole.

Sono cose pesanti e la sorella le spiattella così come se fossero la lista della spesa, senza rispettare i tempi di Lulù.

Avrebbe dovuto dirlo Lulù. #gfvip pic.twitter.com/IObAQyNXdW — 𝐦𝐫𝐬𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) October 6, 2021

Il popolo di Twitter si è ribellato, trovando controproducente e ingiusto spiattellare i problemi di Lucrezia, che preoccupa per un sospetto disturbo alimentare, senza prima chiedere il suo consenso. Nel frattempo, la regia stacca e non sappiamo come si è concluso il discorso di Clarissa, ma Alfonso Signorini potrebbe decidere di approfondire in puntata.

