Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié rivela: "Manila mi ha deluso perché..."

Clarissa torna a parlare della sua esperienza al Gf Vip.

Clarissa è stata una delle concorrenti più apprezzate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Superguidatv, l'ex gieffina è tornata a parlare del suo percorso nella Casa di Cinecittà e detto la sua su alcuni suoi ex compagni di gioco.

La delusione di Clarissa Selassié

A poche settimane dalla sua eliminazione dal gioco, Clarissa ha voluto fare un bilancio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip: "E’ stato un sogno che è diventato realtà. Sicuramente mi avrebbe fatto piacere farmi conoscere di più ma poi una volta uscita e vedendo l’affetto che il pubblico ha per me ho capito che il programma non è solo la puntata e che la gente da casa mi ha imparato ad amare e apprezzare come Clarissa e non come princess. [...] Non mi pento di nulla. Ho fatto tutto ciò che mi sentivo di fare o dire".

L'ex gieffina ha continuato parlando delle sue ex compagne di gioco rivelando di essere rimasta delusa da Manila Nazzaro: "Mi ha deluso tantissimo Manila. Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti e Giucas perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha contribuito a farmi uscire".

A proposito di Katia Ricciarelli, la Selassiè ha invece dichiarato: "Con Katia dal primo momento c’è stato un feeling pazzesco e per me lei era un punto di riferimento nella casa. Essendo molto legata a lei mi ha ferito quando lei non ha compreso né me né le mie sorelle criticandoci pesantemente e definendoci delle serve o dei cagnolini o asserendo che non ci avrebbe mai voluto come nipoti e che Lulù era patetica. Tutto ciò mi ha estremamente deluso e ferito".

