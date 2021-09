Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié e Davide Silvestri a confronto: "Noi nominiamo chi ci nomina"

Gossip TV

Clarissa e Davide parlano della nuova puntata del Grande Fratello Vip e delle possibili nomination.

Stasera, venerdì 24 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Clarissa Salassié e Davide Silvestri si sono lasciati andare ad alcune considerazioni riguardanti la prossima diretta e le possibili nomination.

Clarissa Selassié e Davide Silvestri a confronto al Gf Vip

Mancano poche ore alla terza puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto Tommaso Eletti e Davide Silvestri, che nelle ultime ore si è confrontato con Clarissa. "È la mia puntata decisiva" ha dichiarato l'attore spiegando alla principessa che quelle potrebbero essere le sue ultime ore all’interno della Casa, vista la nomination.

"È un peccato per te e Tommi" ha confessato Clarissa "Tommi lo conosco da una vita; Tu unisci le persone, aiuti, dai una mano". "Uscire subito, non credo di meritarlo. Però vedremo" ha affermato Davide. La giovane principessa ha poi continuato parlando delle Nomination da fare nella prossima puntata del Gf Vip.

"Noi nominiamo chi ci nomina È il gioco. [...] Non è sempre facile, ma questa è la parte bella del gioco" ha dichiarato Clarissa rivelando così la sua strategia. "Non fa una piega, è una motivazione più che valida. Bene o male questo è anche il mio mood. Io voglio giocare, tutti contro tutti, ma se mi nominano tutti a me..." ha prontamente replicato Silvestri, al televoto questa settimana con Eletti.

