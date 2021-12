Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié difende Lulù dalle critiche di Manila Nazzaro: "La tua falsità non ha confini"

Gossip TV

Manila e Katia contro Lulù al Gf Vip, interviene Clarissa.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié è finita nel mirino di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. A difendere la giovane principessa dalle critiche e accuse delle due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini ci ha pensato la sorella Clarissa.

Lulù Selassiè criticata al Gf Vip da Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, la reazione di Clarissa

Manila si è scagliata contro Lulù per la mancata pulizia dalla cucina. "Se vuoi stare con noi devi pulire. Io non voglio discutere, ma voglio sapere se vuoi fare qualcosa o no. Per me non fai più parte del mio gruppo, cercatene un altro. Non farò mai più i turni per voi. Adesso saprai le motivazioni che avrò per te. Non si può fare affidamento su di te" ha sbottato la conduttrice al Grande Fratello Vip.

"Jessica è l’unica con cui puoi avere a che fare perché fai arrabbiare tutti.E non dire bugie, perché io le menzogne non le sopporto. Tu non devi prendermi in giro, sappi che in questo programma non ci sono figli e figliastri. […] Basta raccontarci queste assurdità e giustificarle" ha aggiunto la Nazzaro. A farle eco anche la Ricciarelli, che ha accusato la Selassié di aver acceso il phon mentre lei faceva le prove per i cori di Natale: "Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò. Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta".

Il comportamento assunto da Manila e Katia nei confronti di Lulù ha provocato la reazione di Clarissa. L'ex gieffina, infatti, è intervenuta sui social per difendere la sorella e attaccare le due concorrenti del Gf Vip: "Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu, cara Manila, detieni il primato. La tua falsità non ha confini. Il tuo finto buonismo è imbarazzante. Quando finirà questa esperienza, e tutti vedranno quello che sei realmente, sarà lì che ci si divertirà! Purtroppo dimentichi che sei ripresa 24 ore al giorno. Sei incommentabile!".

