Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié contro Davide Silvestri: "Arrogante e maleducato"

Gossip TV

Clarissa torna all'attacco contro Davide al Grande Fratello Vip.

Continuano gli scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Clarissa Selassiè, dopo aver parlato con Nicola Pisu del comportamento di Soleil Sorge, ha deciso di confrontarsi con Davide Silvestri accusandolo di essere un maleducato e stratega.

Clarissa Selassiè torna all'attacco contro Davide Silvestri al Gf Vip

Stasera, lunedì 4 ottobre 2021, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Clarissa è tornata all'attacco contro Davide. "A me non piace quello che dici. Fai delle battute che sono brutte" ha dichiarato la giovane principessa accusando l'attore di strategia "Tipo venerdì dopo la puntata hai detto a Manuel ‘fatti baciare da Sophie che è meglio’. Quando sai benissimo che lui sta con mia sorella. Pure quello potevi evitartelo. Te la potevi risparmiare questa".

"All’inizio eri una persona con cui andavo tanto d’accordo, mi ci trovavo ed eri una persona onesta. Ma in questi ultimi giorni ho notato un comportamento di strategia. Comunque con la tua battuta hai offeso sia Lulù che Manuel" ha aggiunto la Selassiè. Parole che hanno spiazzato Silvestri, che ha cercato di spiegare la sua posizione.

Leggi anche Aldo Montano critica la scelta di Sonia Bruganelli

Ma non è finita qui. Come riportato da Biccy, Clarissa è tornata in camera da Miriana Trevisan e Ainett Stephens e ha continuato a criticare duramente Davide: "Lui per me è fatto male. Non sono obbligata e non ho firmato un contratto che dice ‘devi per forza parlare con Davide come si chiama’. Sei un maleducato tu in faccia a me ‘qui c’è gente che non fa un ca**o’ non me lo dici. Questa arroganza tu con me non la devi mai usare, mai perché ti travolgo come un treno amore mio, ti travolgo come un treno".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.