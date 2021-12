Grande Fratello Vip: Clarissa Selassié a ruota libera su Alex Belli, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo

Gossip TV

Clarissa dopo il Gf Vip: "Tra Alex e Soleil l'unica vittima è Delia. Manuel? Non credo stia illudendo Lulù".

Clarissa Selassié è stata una delle ultime concorrenti eliminate dal Grande Fratello Vip. Intervistata da Superguidatv, la giovane principessa ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa e detto la sua su Alex Belli, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo, che si è riavvicinato a Lulù dichiarandole il suo amore.

La verità di Clarissa Selassié dopo il Gf Vip

"Questa esperienza mi ha regalato tante cose, mi ha insegnato il sacrificio, la pazienza e ho imparato a conoscermi bene fino in fondo e ad apprezzare la piccola donna che è in me, anche se certe dinamiche mi creavano disagi" ha confessato Clarissa parlando del suo lungo e intenso percorso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Durante l'intervista, la giovane principessa etiope ha colto l'occasione per spiegare bene la sua posizione sul comportamento assunto da Manuel nei confronti della sorella Lulù: "Non mi sono mai permessa di giudicare Manuel come uomo o persona ho semplicemente detto che certi atteggiamenti e frasi se le poteva risparmiare. Lulù sicuramente ha sbagliato in passato non siamo dei robot errare è umano però proprio perché lui ha detto che la ama mi sarei aspettata che l’aiutasse a migliorare non che la criticasse senza mai darle una mano. Non penso lui la stia illudendo e né credo stia fingendo".

A proposito del discusso rapporto nato al Gf Vip tra Alex e Soleil, la Selassié ha affermato: "Io credo che Alex sia un attore non competente che recita pure molto male. Per me l’unica vittima è Delia perché Soleil non era vittima ma complice sapeva benissimo come sarebbe andata questa storia e come sarebbe finita. Pure lei ha giocato con i sentimenti di una donna sposata".

