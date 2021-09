Grande Fratello Vip, Clarissa Hailé Selassié stronca Samy Youssef: ''Troppo egocentrico, non mi piace''

Gossip TV

Clarissa, Amedeo Goria e Davide Silvestri parlano delle possibili coppie del Gf Vip e la Hailé Selassié mette in chiaro di non avere alcun interesse per Samy Youssef.

Nella Casa del Grande Fratello Vip stanno nascendo le prime simpatie e si parla di flirt per alcuni protagonisti della sesta edizione. Le sorella Hailé Selassié hanno fatto il loro ingresso a Cinecittà, confessando di non disdegnare la prospettiva di conoscere un potenziale fidanzato, ma Clarissa ha stroncato ogni ipotesi di rapporto con Samy Youssef. Ecco cosa ha rivelato la gieffina a proposito del modello di Moschino.

Grande Fratello Vip, Clarissa e Youssef: un amore impossibile!

La convivenza forzata crea tensione, come nel caso di Manila Nazzaro che ha distrutto con poche parole Tommaso Eletti, ma anche tanti rapporti speciali che potrebbero sfociare in amore. Le principesse Hailé Selassié hanno fatto il loro ingresso al Grande Fratello Vip dichiarandosi single, e in cerca dell’anima gemella. Così, mentre Lucrezia sembra ormai presa dal rapporto nato con Manuel Bortuzzo, Clarissa ha deciso di mettere in chiaro un dettaglio fondamentale dopo le voci sulla presunta cotta per il modello Samy Youssef. Parlando in giardino con Amedeo Goria e Davide Silvestri a proposito delle coppie che potrebbero nascere nel corso delle prossime settimane, Clarissa ha deciso di sottolineare di non essere al momento interessata a nessuno: “Io e Samy no mai, non mi piace. Un bel ragazzo ma è troppo egocentrico, poi a me piace un uomo non perfetto. Se entreranno altri concorrenti”.

La Hailé Selassié ha rimarcato la sua posizione, forse temendo che qualcuno avrebbe potuto iniziare a sospettare di un feeling particolare con lo Youssef. La principessa, poi, ha fatto notare come sarà difficile vedere coppie in Casa, dal momento che le altre single del gruppo non sono intenzionate a legarsi ad un uomo. “Sia Sophie che Soleil sono in carriera, vengono qui per farsi conoscere e per fare carriera, dell’uomo non gliene può fregare di meno”, ha concordato Goria. “Forse l’unica è Miriana perché io pure ti posso dire che non sto qui a cercare fidanzato. Miriana e Andrea potrebbero essere un match”, ha concluso Clarissa, finita nel mirino degli haters dopo la prima puntata.

