Grande Fratello Vip, Clarissa e Lulù Selassié: "Caro Gf metti i video giusti, Soleil è cattiva"

Le sorelle Selassié attaccano il Grande Fratello Vip, reo di non mandare in onda i video giusti.

La scelta di Adriana Volpe, di regalare nuovamente l'immunità a Soleil Sorge, ha fatto letteralmente infuriare le sorelle Selassiè. Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, infatti, Lulù e Clarissa sono tornate all'attacco contro la bella influencer italo-americana.

Le sorelle Selassiè tornano all'attacco contro Soleil Sorge

Lulù e Clarissa si sono nuovamente scagliate contro Soleil. Alle due sorelle Selassiè , come riporta Biccy, non è per niente piaciuta la scelta dell'opinionista Adriana di rendere immune l'influencer e, una volta finita la puntata del Grande Fratello Vip, si sono lasciate andare a un duro sfogo con Giucas Casella: "Soleil è una provocatrice molto cattiva. Io conosco persone che conoscono lei e ci hanno detto tutto".

E ancora: "Non faccio nomi perché non mi permetto. Non vorrei mettere in mezzo terzi che poi non possono replicare. Queste persone ci hanno detto che è cattiva. Noi all’inizio abbiamo detto ‘perché dobbiamo pensare male di lei se non la conosciamo?’. Però conoscendola possiamo dire che avevano ragione, perché è davvero cattiva".

Dopo aver attaccato Soleil, Lulù ha lanciato anche una bella frecciata al Grande Fratello: "Caro GF metti i video giusti in puntata perché passiamo sempre male qua. Stranamente non fanno vedere i pezzi in cui loro sono cattivi con noi. Però mandano in onda le clip dove noi passiamo per pazze. Ma c’è un motivo ai nostri comportamenti".

