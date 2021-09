Grande Fratello Vip: Clarissa e Jessica Selassié contro Soleil Sorge, le principesse svelano la loro strategia

Gossip TV

Clarissa mette in guardia Jessica: "Non metterti contro Soleil, lascia che sia lei a rivelarsi per quella che è".

Al Grande Fratello Vip iniziano a crearsi le prime dinamiche di gioco. Dopo un acceso confronto nella Casa tra Jessica Selassiè e Soleil Sorge, Clarissa ha deciso di mettere in guardia la sorella svelando così la strategia da seguire per fare fuori la bella influencer.

La strategia delle sorelle Selassié contro Soleil Sorge

Soleil è finita nel mirino delle sorelle Selassié. Le tre principesse etiopi sembrano avere una strategia molto chiara per poter andare avanti al Grande Fratello Vip. "Non metterti contro Soleil, è più forte di noi", le ha confessato Clarissa a Jessica in inglese per non farsi sentire dagli altri concorrenti del reality show.

"So che tu non vuoi andartene, io potrei uscire anche oggi, ma lo dico per te" ha aggiunto Clarissa invitandola a riflettere sul comportamento da assumere nella Casa con Soleil "Lascia che sia lei a rivelarsi per quella che è. Domani potrebbero mandare in onda la vostra clip per provare a mettervi contro".

Leggi anche Alex Belli crolla al Gf Vip

Le parole di Clarissa hanno provocato la reazione di Jessica, che ha rivelato di non riuscire a sopportare il comportamento di Soleil: "La odiano tutti qui. Lo sai che non sono una leccac**o, non lo sono mai stata". Mentre le due sorelle sono concentrate sulla strategia da portare avanti nella Casa del Gf Vip, Lulù continua a ritagliarsi momenti d'amore con Manuel Bortuzzo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.