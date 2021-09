Grande Fratello Vip, Clarissa e Ainett furiose: ''Se Sonia Bruganelli salva Soleil Sorge…''

Gossip TV

Dopo la sfuriata tra Soleil Sorge e Samy Youssef, Ainett Stephens e Clarissa Selassié parlano della possibilità che la Bruganelli provi a giustificare l’esclamazione razzista della gieffina.

Soleil Sorge ha pronunciato una frase razzista? Ainett Stephens e Clarissa Hailé Selassié sono convinte di sì e, offese dall’epiteto utilizzato dalla collega del Grande Fratello Vip, si mostrano furiose alla prospettiva che l’opinionista Sonia Bruganelli scelga di regalare, ancora una volta, l'immunità all’influencer.

Grande Fratello Vip, Clarissa e Ainett contro Sonia Bruganelli!

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il caos. Dopo il ritorno di Aldo Montano, ancora separato dal gruppo per osservare la quarantena, Samy Youssef ha fatto notare ad Alex Belli di non essere stato particolarmente educato, zittendolo in malo modo. Tra i due gieffini è scoppiata una lite furibonda, durante la quale si è intromessa anche Ainett Stephens che ha difeso il modello. Sentendo le urla dei suoi colleghi, Soleil Sorge è intervenuta per chiedere di abbassare i toni, lasciandosi andare ad un commento decisamente fuori luogo. Così, Soleil è stata ripresa da Ainett e Samy, che hanno fatto notare come sia lei la prima a urlare e a non permettere alle persone di dialogare serenamente.

“Sembrate delle scimmie”, ha esclamato la Sorge provocando l'ira degli inquilini di Cinecittà. La frase è stata inevitabilmente associata ad un’offesa razzista e, vista la gravità della situazione, Ainett e Clarissa Hailé Selassié hanno parlato dell’eventualità che Sonia Bruganelli salvi ancora una volta la Sorge, rendendola immune. “Sicuramente in puntata Soleil tenterà di giustificarsi […] Poi ci sarà Sonia che potrebbe difenderla […] Se Sonia la difende è imbarazzante per il programma. Se la difenderà significa che il programma accetta il razzismo”, ha sbottato Clarissa trovando l’appoggio della Stephens.

La bella Gatta Nera, infatti, è molto risentita per la frase di Soleil, e ha commentato: “Già me la immagino Sonia che proverà a difenderla. Se Sonia la difenderà la gente capirà. Voi pensate che a casa i telespettatori sono scemi? Per questo non può andare in nomination Soleil, perché va fuori immediatamente […] Sonia le ha detto ‘fin quando potrò ti salverò e ti porterò in finale’. Quando le ha detto così ho capito. Quindi è chiaro che Soleil adesso si sente Dio sceso in terra perché protetta”. Viste le puntate precedenti è molto probabile che la Bruganelli faccia nuovamente il nome di Soleil che, sia simpatica o meno al pubblico, è senza dubbio uno dei personaggi chiave di questo GF VIP.

