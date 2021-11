Grande Fratello Vip: cinque concorrenti in arrivo ecco chi sono

Gossip TV

L'indiscrezione di Tv Blog e dell'influencer Deianira Marzano.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, come annunciato giorni fa, è stata prolungata fino a marzo del 2022 e il reality necessita inevitabilmente di nuovi arrivi. Smentita la partecipazione del Mago Otelma e saltata quella di Antonella Fiordelisi, Tv Blog e l'influencer Deianira Marzano, hanno svelato i nomi di ben cinque concorrenti in arrivo.

Di chi stiamo parlando? Dell’attrice Patrizia Pellegrino, della soubrette Nathalie Caldonazzo, della showgirl Valeria Marini (presente in già due edizioni del Gf Vip, precisamente nella prima e nella quarta) Maria Monsè e dell'ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli.

Anche per la Monsè come per la Marini si tratta di un ritorno al Grande Fratello mentre, Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo, hanno partecipato al reality dell'Isola dei Famosi: la Pellegrino nel 2004 mentre l’ex compagna di Massimo Troisi era nel cast del 2017. Per Raselli, sarebbe invece il primo reality televisivo. Come detto, è saltata la partecipazione della spadista, modella e influencer Antonella Fiordelisi, la cui entrata era prevista nel corso di questo mese. I nuovi ingressi sono previsti per tra fine novembre e inizio di dicembre. La sesta edizione del Grande Fratello Vip si appresta a essere la più lunga di sempre: il reality condotto da Alfonso Signorini terminerà a metà marzo prossimo. I concorrenti non sono ancora stati avvisati e si attendono conferme o possibili rinunce in vista del prolungamento.

