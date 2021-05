Grande Fratello Vip, “Ci piace farlo così”: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga fanno rivelazioni Hot

Gossip TV

Ospiti de Il Punto Z, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si lasciano andare ad intime confessioni di coppia.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e non si sono più separati. L’attrice, protagonista di un numero considerevole di favole di carta, sembra aver ritrovato finalmente la serenità ed è pronta a guardare al futuro con rinnovata fiducia. Zenga, invece, si è scoperto innamorato e ha deciso di lasciarsi andare e vivere questo nuovo sentimento. Intervistati da Tommaso Zorzi nel salotto de Il Punto Z, i due volti del Gf Vip si sono lasciati andare a confidenze spinte sulla loro intimità, parlando anche di alcuni retroscena sulla conoscenza delle rispettive famiglie.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stupiscono tutti

Nella Casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha compiuto un vero e proprio viaggio personale, che l’ha portata a spogliarsi del ruolo di principessa delle favole di cartone per tornare ad essere finalmente sé stessa, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Dopo essersi avvicinata a Dayane Mello, stringendo un’amicizia simbiotica e particolare, la Cannavò ha messo gli occhi su Andrea Zenga e non è riuscita a resistere al colpo di fulmine per il giovane. Chiusa per sempre la love story con Giuliano Condorelli, la bella siciliana si è avvicinata con discrezione a Zenga e i due hanno finito con l’innamorarsi.

Ospiti de Il Punto Z di Tommaso Zorzi, i due ex gieffini hanno raccontato di essersi scambiati il primo vero bacio dopo l’eliminazione di Rosalinda dal reality show di Canale5. Ormai certi dei loro sentimenti, i due non hanno avuto problemi a parlare della loro intimità, confessando le posizioni preferite. “Io adagiato su di lei prona”, ha messo Zenga, mentre Rosalinda ha replicato: “Io su di lui, un po’ da cowgirl”. Se l’intimità sembra andare a gonfie vele e di certo la passione non manca a questa giovane coppia, la aconoscenza con le rispettive famiglie non è da meno.

La Cannavò ha speso bellissime parole per la suocera Roberta Termali, che l’ha trattata subito come una di famiglia, mentre non è ancora riuscita a conoscere di persona Walter Zenga. Dopo aver partecipato al Gf Vip, Rosalinda vorrebbe naufragare a L’Isola dei Famosi, poiché è un programma che segue con interesse, mentre nessuno dei due è disposto a partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, per la delusione dei fan.

