Grande Fratello Vip, chi è Walter Zenga? Tutto sull'allenatore e padre di Andrea

Visto ciò che accade al Grande Fratello Vip, è bene ricordarsi chi sia Walter Zenga così come dovrebbe fare suo figlio Andrea.

Dovete essere giovani e non seguire per niente il calcio per non sapere chi sia Walter Zenga. Però, considerato quello che sta succedendo al Grande Fratello Vip che molti seguono con passione, un ripasso generale sulla sua figura può aiutare a capire certe dinamiche nel rapporto con il figlio Andrea con cui ha avuto un confronto nella casa più spiata d'Italia. Zenga padre è entrato GF Vip perché chiamato in causa troppo spesso da Zenga figlio, che avrebbe forse fatto meglio a lavare in panni i sporchi tra le mura private piuttosto che tra quelle di Canale 5.

Walter Zenga: età, carriera sportiva e vita privata

Nato il 28 aprile 1960 a Milano, Walter Zenga ha 60 anni. È stato riconosciuto come uno dei più forti portieri di calcio di tutti i tempi e la sua carriera da calciatore sarà sempre legata maggiormente alla maglia dell'Inter, squadra dove ha militato dal prima nelle giovanili dal 1971 al 1978 e poi in serie A dal 1982 al 1994. Ha anche giocato nella Nazionale, come ricorda bene chi ha seguito i mondiali di Italia 90.

Per tre anni consecutivi, dal 1989 al 1991, ha ricevuto il premio Miglior portiere dell'anno IFFHS. La sua carriera da allenatore è iniziata nel 1999 con la squadra USA del New England Revolution, proprio mentre con quella maglia stava giocando il suo ultimo anno da calciatore professionista. Da trainer calcistico non si è mai fermato, allenando squadre che lo hanno portato via dall'Italia per molto tempo, dalla Romania alla Turchia, dagli Emirati Arabi all'Inghilterra.

Walter Zenga ha cinque figli: Jacopo, nato nel 1986 dal matrimonio con Elvira Carfagna; Nicolò e Andrea, nati rispettivamente nel 1989 e 1992 dal secondo matrimonio con Roberta Termali; Samira e Walter Jr., nati rispettivamente nel 2009 e 2012 dal terzo matrimonio con Raluca Rebedea. Attualmente Walter Zenga vive da single a Dubai.

Zenga ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, fin da quando era ancora un calciatore in attività. Ha co-condotto il programma sportivo Forza Italia con Fabio Fazio, Critina Parodi e Roberta Termali, andato in onda su Odeon TV alla fine degli anni 80. È stato postino per Maria De Filippi a C'è posta per te nel 2000 e ha ricoperto il ruolo di commentatore sportivo per diverse reti in differenti eventi calcistici.