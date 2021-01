Grande Fratello Vip, chi è Salvo Veneziano? Tutto sull'ex gieffino diffidato da Giulia Salemi

Gossip TV

Chi è Salvo Veneziano, Grande Fratello letteralmente della prima ora, tornato in gioco per il Grande Fratello VIP? Quale carriera ha avuto e perché è stato diffidato da Giulia Salemi?

Salvo Veneziano è un po' sinonimo di Grande Fratello: concorrente della storica prima edizione vent'anni fa, viene molto discusso in rete in quest'ultimo periodo per aver preso parte anche al Grande Fratello VIP, soprattutto dopo la squalifica e una successiva diffida da parte di Giulia Salemi, arrivata dopo la pubblicazione su Instagram di un particolare video. Andiamo però per ordine: chi è Salvatore Veneziano, che funge anche da opinionista per Barbara D'Urso a Pomeriggio 5?





Salvatore Veneziano detto Salvo: chi è l'ex-concorrente del Grande Fratello VIP

Nato a Siracusa nel 1975 da padre pizzaiolo e madre casalinga, Salvatore Veneziano ha avuto un piede nello spettacolo e l'altro nella professione paterna da quando nel 2000 è entrato nel cast della primissima edizione del Grande Fratello originale: la trasmissione attirò le attenzioni di tutti, anche di chi non segue oggi questo tipo di programmi. I concorrenti divennero star totali, Salvo a 25 anni in particolare giunse secondo. Nonostante abbia dichiarato che i soldi vinti e la notorietà lo abbiano sulle prime fatto sbandare, è riuscito comunque ad aprire 17 pizzerie, investendo il denaro ottenuto, sempre in onore del padre che ammira a livello umano e professionale.

Amante di motocliclismo e canottaggio, ha sposato Giusy Merendino, amore della sua vita da sempre, sua moglie da vent'anni, mancata Miss Italia nel 2001. Hanno affrontato un momento di crisi dovuto alle sbandate di cui sopra, ma Salvo ha raccontato di essere andato a recuperarla dai genitori di lei, in Germania, quando la loro unione stava per naufragare. Salvo e Giusy sono genitori di tre figli e già nonni di due nipoti.

Salvatore Veneziano al Grande Fratello Vip: le frasi su Elisa de Panicis e la diffida di Giulia Salemi

Decisamente a Salvo Veneziano al suo ritorno nel reality nel Grande Fratello Vip è andata peggio: è stato infatti eliminato per commenti molto pesanti ai danni dell'altra concorrente, l'influencer Elisa de Panicis. Il discorso che iniziava con "Io se fossi stato single" proseguiva con immagini violente e sessualmente cariche, sufficienti a causargli la squalifica. Veneziano ha poi denunciato due pesi e due misure, accusando Alfonso Signorini di non aver preso analoghi provvedimenti contro le frasi di Francesco Oppini contro Flavia Vento e Dayane Mello.





Diversa la situazione, degenerata sul piano legale, nella quale lo staff di Giulia Salemi ha diffidato Salvatore Veneziano dal postare video o commenti riguardanti l'influencer italo-persiana: in un video su Instagram aveva non troppo velatamente suggerito che la donna furbescamente trovasse l'amore in ogni reality a cui prendeva parte. La sua risposta alla recente diffida è stata: "Le minacce non mi fanno paura. Vado dritto come un treno. Volete la guerra e guerra sia…" Leggi anche Grande Fratello Vip, Giulia Salemi diffida Salvo Veneziano, lui replica: "Le minacce non mi fanno paura"