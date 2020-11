Grande Fratello Vip: chi è Nicoletta Larini? Curiosità, Temptation Island, età della fidanzata di Stefano Bettarini

Gossip TV

Tutte le curiosità e quello che dovete sapere sulla concorrente di Temptaion Island Vip, modella e Instagrammer.

Nicoletta Larini, è il suo nome, e tutti la identificano solo come la fidanzata di Stefano Bettarini, ma 300 mila persone e più la seguono su Instagram, e molti milioni l’hanno vista partire senza indecisioni in difesa del suo amore, per un… incidente al Grande Fratello Vip.

Chi è Nicoletta Larini

L’amore con Stefano Bettarini sembra molto solido, stanno insieme da qualche anno, insieme hanno partecipato a Temptation Island Vip, una prova difficile da superare, sia dal punto di vista psicologico e fisico che della solidità di coppia. Il tutto nonostante i 22 anni di differenza, visto che Nicoletta Larini è nata nel 1994, figlia di Nicola, pilota di formula 1 negli anni ’80 e ’90.

La sua passione è sempre stata la moda, che l’ha portato dalla Lido di Camaiore di nascita a Firenze, per laurearsi allo IED locale e in Inghilterra, per studiare. È modella, ma anche fashion designer, e possiede anche un marchio di abbigliamento. Vive a Viareggio, ovviamente insieme al suo compagno Bettarini, ex calciatore professionista.

I due si sono conosciuti nel 2017, quando Bettarini concluse la sua relazione con Dayane Mello, di ritorno dal ruolo di inviato all’Isola dei famosi. Subito fra i due fu amore trascinante, tanto che Nicoletta interruppe una relazione di alcuni anni per amore di Stefano. Quest’ultimo ha già due figli dalla precedente relazione con Simona Ventura.

Nicoletta Larini e la sua difesa appassionata di Bettarini sui social

Stefano Bettarini, suo fidanzato e persona con cui, a dire di Nicoletta stessa, passa ogni giorno della sua vita, è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver detto una bestemmia, da toscano. La Larini non l’ha presa bene e l’ha difeso strenuamente su Instagram, con queste parole sentite.

Diciamo che non mi sono ancora espressa del tutto, ho difeso Stefano, assicurando che quella mezza parola detta e non finita, è un intercalare toscano! Senza offesa a nessuno!Ribadisco, che Stefano non ha mai bestemmiato nella sua vita e mai lo farebbe, perché non è nella sua persona..Vivo Stefano 24h/24 non potrei dire diversamente.Detto ciò, la squalifica poteva essere evitata.. La parola viene utilizzata come espressione di stupore o di meraviglia...Nessuna imprecazione! (se davvero ha offeso qualcuno) secondo me bastavano le più sincere scuse..Ma non la squalifica... Ho sentito volare parole peggiori dentro quella casa.. Stava iniziando un percorso bellissimo, aveva portato tanta allegria nella casa, preso come punto di riferimento da tutti i ragazzi, sempre sorridente e di buona compagnia, educato e rispettoso.

Era bello vederti dentro la casa ❤️ @stefanobettarini1

