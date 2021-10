Grande Fratello Vip: Chi è Miriana Trevisan? Vita privata, età e carriera

Gossip TV

Conosciamo meglio la Trevisan, la showgirl che esordì trent'anni fa a Non è la Rai, ed ora è entrata nella casa più spiata d'Italia!

Miriana Trevisan: Ecco chi è la concorrente del Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan nasce a Napoli, in Campania, sotto il segno dello Scorpione, il 7 novembre del 1972; sta quindi per compiere 49 anni.

Nel 1991, quando ha appena 19 anni, esordisce al programma cult Non è la Rai, e qui resterà per tre edizioni, fino al 1993. Tuttavia, al contempo la giovane Miriana partecipa ad altre trasmissioni di Gianni Boncompagni: Primadonna su Italia 1, Bulli e Pupe su Canale 5, e Rock 'n' Roll su Italia 1. In più, a Smile, sempre su Italia 1, alle volte si ritrova a lanciare dei messaggi promozionali. Nel 1994 la Trevisan sbarca in Rai, dove affianca Red Ronnie a Mi ritorni in mente. Alla fine dello stesso anno, però, torna a Mediaset per ricoprire il ruolo della velina mora di Striscia la notizia, e nel 1995 conduce con il Gabibbo Paperissima Sprint. Sempre nel 1995 Miriana è la spalla di Corrado ne La Corrida, e di Gerry Scotti a Miss e Mister '96. Nel 1996 è al fianco di Cesare Cadeo in L'Italia del Giro, del Gabibbo in Estatissima Sprint, e di Raimondo Vianello a Pressing. Nel 1997, invece, la Trevisan è la valletta di Mike Bongiorno per cinque edizioni de La ruota della fortuna. Con quest'ultimo, prende parte anche a cinque stagioni di Bravo, bravissimo e di Viva Napoli.

Nell 2000 Miriana presenta lo speciale di carnevale, ossia Coriandoli, ed il varietà Stasera Circo. Nel 2003 debutta sul piccolo schermo come attrice, recitando in una puntata della fiction Carabinieri. Sempre nel 2003, la Trevisan convola a nozze con il cantante Pacifico Settembre, meglio conosciuto come Pago, e dal loro amore nasce un figlio. I due, però, si separano definitivamente nel 2013 . Al momento sono in buoni rapporti.

Dal 2004 Miriana si allontana dal mondo della televisione, ed inizia a dedicarsi al teatro. Torna in TV soltanto nel 2007, diventando una delle concorrenti de L'Isola dei Famosi, dove arriva quarta. Ultimamente, più che altro la Trevisan ricopre il ruolo dell'opinionista in diverse trasmissioni.

Nel 2013 pubblica il suo primo libro, Le fiabe colorate di Miriana. Nel 2016, invece, Miriana scrive un racconto per la raccolta di Giorgio Panariello, So che ci sarai sempre. Lette d'amore ai cani della nostra vita. Nel 2019 la Trevisan pubblica il suo primo romanzo, La donna bonsai. Oggi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

