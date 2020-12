Grande Fratello Vip: chi è Mario Ermito, l'attore e modello 29enne?

Gossip TV

Tra i nuovi inquililini della casa del Grande Fratello VIP c'è anche Mario Ermito, attore e fotomodello. Ripercorriamo la sua carriera.

La casa del Grande Fratello VIP sta per accogliere nuovi residenti. Sono ben dieci i concorrenti che entro il 14 dicembre varcheranno la soglia della casa per raggiungere Cristiano Malgioglio e gli altri co-inquilini. Al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo che mette in scena la vita quotidiana sotto lo stesso tetto delle celebrità, spiate 24 ore su 24 dalle telecamere, si aggiungeranno dunque Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell'Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e Mario Ermito. È di quest'ultimo che vogliamo sapere qualcosa di più che nella casa del Grande Fratello c'era già stato.

Mario Ermito: data di nascita, luogo e gli inizi della carriera da fotomodello

Mario Ermito è nato a Brindisi il 2 ottobre 1991. A 17 anni ha vinto la Fascia Nazionale di Modello più bello d'Italia. Dopo questa esperienza è diventato attore di fotoromanzi per la rivista Grand Hotel, lavorando successivamente come modello nell'ambiente milanese della moda. Ha posato per, tra gli altri, Armani, Dolce e Gabbana, Dirk Bikkembergs, Diesel, Benetton.

Nel 2011 ha preso parte come concorrente del Grande Fratello 12 restando due settimane nella casa. Ha partecipato al fianco nientemeno che di Lady Gaga per un suo video musicale nel 2012. In quello stesso anno sono arrivati i primi ingaggi da attore, con lo spettacolo teatrale Pompei sospesa al maschio Angioino di Napoli. Lo schermo televisivo è stato lo step successivo. Gli si sono aperte le porte della fiction con Il peccato e la vergogna II, seguita da Non è stato mio figlio. Un'altra intrepretazione in una fiction è arrivata con L'onore ed il rispetto parte V nel ruolo brigadiere Caruso. E ancora Il bello delle donne alcuni anni dopo nei canali Mediaset firmati Ares.

Il varietà televisivo prodotto da Fascino nel 2017 e intitolato House Party gli ha aumentato la popolarità. Nel Maggio dello stesso anno ha partecipato al seminario di recitazione con il maestro Vincent Riotta. È entrato poi nel cast di Don Matteo 11 (Terence Hill è il suo idolo numero 1) e de L'allieva 2. Al cinema lo si è visto nel film italiano Detective per caso del 2018, mentre quest'estate è stato a Istanbul per girare il film spagnolo Por los pelos - Una historia autoestima come si vede nella foto qui sotto che ha pubblicato sul suo account Instagram.

Mario Ermito: chi è la fidanzata?

Per quasi tre anni Mario Ermito è stato legato con Francesca Testasecca, eletta Miss Italia nel 2010. Ci sono state voci che parlavano di un ritorno di fiamma tra i due, ma così non è stato. Mario è stato fotografato tempo dopo con la make-up artist Valentina Paolillo. Mario e Valentina stanno insieme dal 2019 e insieme hanno trascorso il periodo del lockdown, dichiarando che in quella circostanza il loro rapporto si è rafforzato.