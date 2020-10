Grande Fratello Vip, chi è Giulia Salemi? Vita privata, Libro, Ex Fidanzato della nuova Concorrente del Reality

Gossip TV

Conosciamo meglio la Vita Privata di Giulia Salemi, l'influencer italo-persiana che è pronta ad entrare al Grande Fratello Vip come nuova Concorrente.

Giulia Salemi è la bellissima e frizzante influencer italo-persiana che sta per varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato al reality show nel 2018, Giulia è pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia e noi vi sveliamo tutto sulla sua Vita Privata, dalla love story con Francesco Monte al discusso libro sul suo rapporto con gli uomini.

Grande Fratello Vip, chi è Giulia Salemi? Dal debutto televisivo al GF Vip

Giulia Salemi è nata a Piacenza nel 1993, dotto il segno dell’Ariete. Le origini della sua bellezza prorompente ed esotica sono da ricercare nella madre Fariba Tehrani nata in Iran. Giulia si è diplomata al Liceo Scientifico per poi trasferirsi a Milano, dove ha frequentato il corso di Economia all’Università. La Salemi è sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo e ha debuttato sul piccolo schermo nel 2014, quando ha conquistato il quarto posto nel concorso di bellezza Miss Italia. L’anno seguente, Giulia partecipa a Pechino Express in coppia con sua madre Fariba e la coppia de ‘Le Persiane’ diventa subito amatissima dal pubblico.

Il successo la porta a condurre il programma calcistico Leyton Orient, al fianco di Simona Ventura, e poi Milano-Roma con Giancarlo Magalli. L’ascesa nel mondo televisivo continua con lo show Super Shore trasmesso ma MTV, seguito dalla conduzione della versione italiana Ridicolousness. Nel 2018, la bella Giulia entra a far parte del Cast del Grande Fratello Vip.

Chi è Giulia Salemi? Tutto sulla nuova Concorrente del Grande Fratello Vip

Nella Casa più spiata d’Italia, l’italo-persiana si innamora di Francesco Monte con il quale vive una storia d’amore romantica ma travagliata che si conclude con una durissima rottura nel 2019. Ma il primo Flirt che la fece balzare sulle copertine delle riviste scandalistiche fu quello con Abraham Garcia, ex fidanzato di Elettra Lamborghini, e con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Attualmente, Giulia si professa single e impegnata nella sua carriera. Molto amata su Instagram, tanto da vantare più di 1 milione di followers, la Salemi ha ammesso di essere totalmente dipendente dal cellulare e proprio per questo ha accettato di buon grado di mettersi alla prova con Disconnessi on the Road. Il programma, che ha debuttato nel settembre del 2020, vede l’influencer al fianco di Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto per raccontare le bellezze nascoste dell’Italia.

Tra gli episodi che hanno reso molto famosa Giulia c’è quello dello spacco vertiginoso esibito sul Red Carpet del Festival di Venezia, e osannato niente di meno che da Kim Kardashian. Recentemente, la Salemi ha debuttato nel ruolo di scrittrice, pubblicando il suo primo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”. Ora, visto il suo successo strepitoso, Alfonso Signorini la vuole nuovamente nella Casa del GF Vip, dove l’italo-persiana saprà portare una ventata di freschezza e allegria.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip