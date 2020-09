Grande Fratello Vip, chi è Francesco Oppini? Vita Privata, Fidanzata e Curiosità sul figlio di Alba Parietti

Gossip TV

Conosciamo meglio Francesco Oppini, il concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, c'è anche Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Conosciamolo meglio!

Biografia e Vita privata di Francesco Oppini

Francesco nasce a Torino il 6 aprile 1982. I suoi genitori sono Alba Parietti e l'attore Franco Oppini. Abita a Milano e si occupa delle sue grandi passioni, le auto e lo sport. Francesco non ha mai avuto il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo: l’unica eccezione è stata fatta partecipando da giovanissimo al reality La Fattoria. Tuttavia questa esperienza non lo convince e decide di continuare a dedicarsi al suo lavoro nel settore delle auto e alla telecronaca sportiva. Da molto giovane si fidanza con Alessia Fabiani e successivamente è protagonista di un’esperienza molto dolorosa: la sua ex Luana rimane coinvolta in un grave incidente d’auto in cui perde la vita il giorno del suo venticinquesimo compleanno. Un episodio che segna profondamente la vita del ragazzo. Successivamente Francesco si fidanza con Francesca Gottardi. Una relazione importante che finisce nel 2019. Attualmente è impegnato con Cristina Tomasini.

La Carriera di Francesco Oppini

Francescodal 2001 lavora come venditore in una concessionaria di auto di Milano. Negli anni acquisisce un’esperienza tale in questo settore che gli permette di mettersi in proprio. Nel 2004 accetta la partecipazione al programma La fattoria essendo giovane e volendo provare una nuova esperienza. Attualmente, oltre a lavorare nel settore delle auto, collabora con radio e giornali come commentatore sportivo. Da alcuni anni lavora anche in Tv per l’emittente 7 Gold in qualità di telecronista sportivo per le partite della Juventus nel programma Diretta Stadio. Dal 18 settembre 2020 è un concorrente ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip: "Ho una mamma ingombrante, se entra lei io esco. Vivere con un sex symbol in casa non è stato facile, mia mamma Alba Parietti è una presenza ingombrante. Mamma, per cortesia, lasciami tranquillo. Mio padre è stato più una mamma che un papà, alla fine noi due siamo vittime della Parietti. Non è chioccia, è ovunque. Grande Fratello non farmi brutti scherzi, se entra in casa mia madre io telo".

Ecco alcune curiosità su Francesco Oppini: è un grande tifoso della Juventus, ha salvato il suo cagnolino dall’aggressione di un pastore tedesco. Tra i suoi progetti futuri c’è quello di avere una famiglia felice e in salute. Il suo profilo Instagram conta circa 30mila follower.

