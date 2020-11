Grande Fratello Vip, chi è Francesco Monte? Fidanzata, Giulia Salemi e novità sull'ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

Modello, tronista, fra i protagonisti delle cronache gossip e dei reality degli ultimi anni della televisione italiana: un ritratto di Francesco Monte.

Nato a Taranto alla fine degli anni ‘80, Francesco Monte ha il mare nel cuore come la sua famiglia, in particolare il fratello Stefano, con cui ha passato l’infanzia e l’adolescenza proprio nella città pugliese. Gli studi avrebbero dovuto rappresentare il suo futuro: dopo il diploma l’iscrizione all’università, Facoltà di Economia. Il mondo dello spettacolo, della moda, doveva essere l’occasione per pagarsi qualche sfizio durante gli studi. Così nasce la sua carriera di modello.

Chi è Francesco Monte

Nato sulle rive del mar mediterraneo, Francesco non poteva non amare la salsedine, la vita all’aria aperta e lo sport: soprattutto per anni si è fatto valere nella canoa, perfetto minimo comune denominatore delle sue passioni.

Il mondo dello spettacolo, alla fine, è diventato però il suo mondo, quello in cui ha anche vissuto intensamente i suoi amori, che per un motivo o per l’altro sono spesso stati vissuti da lui pubblicamente. Nei primi anni ’10 si è fatto conoscere come tronista, nel mitico programma pomeridiano Uomini e donne di Maria De Filippi.

Occasione per lui di vivere per la prima volta un corteggiamento davanti agli occhi di tutti, in diretta televisiva, con i telespettatori ponti a giudicare e commentare ogni sua mossa. La corteggiatrice napoletana Teresanna Pasquale diventa a più riprese, con continui tira e molla, ‘ci lasciamo e ci molliamo’, la sua fidanzata. Un’esperienza per lui molto intensa, finita la quale cerca di riprendersi, pur continuando con la televisione, partecipando allo storico programma giudiziario di Mediaset, Forum, sempre su Canale 5. A quel punto insegue il sogno di fare l’attore, e per farlo si lancia in un’esperienza di formazione negli Stati Uniti.

Il caso Cecilia Rodriguez

Ma il richiamo della televisione sembra essere più forte, anche se è indirettamente che il suo nome si farà conoscere a milioni di telespettatori, mettendo ancora una volta in piazza la sua vita sentimentale. Legato sentimentalmente dal 2014 a Cecilia Rodriguez, sorella della più celebre Belen, ha assistito alla sua partecipazione nell’inverno del 2017 al Grande Fratello Vip, versione rivista del più celebre e antico reality, condotto da Ilary Blasi, ancora una volta su Canale 5.

Ebbene, con modesto entusiasmo da parte di Francesco Monte, la sua fidanzata Cecilia si è sempre più legata sentimentalmente, proprio all’interno della casa, a Ignazio Moser, affascinante figlio del grande ciclista Francesco. Viene lasciato, insomma, in diretta nazionale. Poche settimane, siamo all’inizio del 2018 ed eccolo scegliere di partire per L’isola dei famosi, altro reality di successo di Mediaset.

Giulia Salemi e Francesco Monte

Il cerchio si chiude, per lui, con la partecipazione nello stesso 2018, dopo l’estate, al Grande Fratello Vip, dove sarà impegnato a superare il trauma vissuto l’anno precedente. Proprio nella casa si lega sentimentalmente alla influencer fascinosa e mora, con sangue persiano, Giulia Salemi, classe 1993. Una storia nata davanti alla curiosità di milioni di telespettatori.

Una relazione “da farfalle nello stomaco, ero cotta”, come l'ha definita la Salemi, che però altrettanto rapidamente si è poi spenta, in maniera amara. “Non si è conclusa nel migliore dei modi”, ha detto lei, che questo’anno è tornata a sorpresa al GF Vip, “per godersi tutta l’esperienza”, come non era riuscita a fare la prima volta, quando aveva vissuto a pieno la sua storia d’amore con Francesco Monte.

