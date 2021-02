Grande Fratello Vip, chi è Fariba Tehrani? Tutto sulla madre di Giulia Salemi

Gossip TV

Originaria di Teheran, madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani dopo Pechino Express 2015 è diventata una presenza televisiva frequente, anche al Grande Fratello VIP, al quale ha partecipato sua figlia.

Giulia Salemi, cercatissima concorrente del Grande Fratello VIP, non si può facilmente separare sui social da sua madre Fariba Tehrani, certamente non influencer al suo livello, ma ugualmente celebre sulla rete e fuori. Concorrente a Pechino Express nel 2015, Fariba è poi diventata col tempo un'ospite frequente al Grande Fratello VIP, dov'è stata impegnata sua figlia. Ma qual è la storia di Fariba e quale carriera ha avuto?

Fariba Tehrani: dov'è nata, i suoi amori, la nascita di Giulia Salemi

Fariba Tehrani è nata a Teheran in Iran il 9 maggio del 1962, ma ha lasciato la sua terra natale nel 1980, a 18 anni, all'indomani della Rivoluzione Islamica Iraniana del 1979. Riassapora quindi la libertà in Italia, dove s'innamora del poliziotto Mario Salemi e si sposa, dando alla luce poi nel 1993 la figlia Giulia. Il matrimonio di Fariba con suo marito non è proseguito, ma dopo il divorzio la donna ha continuato a risiedere e lavorare nel nostro paese, gestendo un centro benessere nel piacentino. Ama andare a cavallo, passione che condivide con la figlia Giulia ed è amica della contessa Patrizia De Blanck. È stata di frequente ospite e opinionista per Barbara D'Urso, in Domenica Live e Pomeriggio Cinque.





Fariba Tehrani: la fama televisiva condivisa con sua figlia Giulia Salemi

Dopo che Giulia Salemi ha partecipato a Miss Italia nel 2014, lei e sua madre Fariba sono state tra le protagoniste di Pechino Express nel 2015 (soprannominate "le persiane" durante la trasmissione). Da lì la fama di Giulia è cresciuta ancor più della sua, naturalmente durante il Grande Fratello VIP 2018, che consolida la Salemi Jr. come influencer dai grandi numeri e sua madre come un personaggio amato da pubblico: nel contesto gieffino, Fariba ha tentato più volte di osteggiare o per lo meno ritardare la scintilla tra Giulia e Francesco Monte, anche con bizzarri ironici riti scaramantici e magie. Prima ancora comunque Fariba Tehrani, in compagnia della Marchesa d'Aragona, aveva partecipato nuovamente a Pechino Express, nell'edizione del 2016, quando Giulia invece era impegnata in Super Shore.