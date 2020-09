Grande Fratello Vip, chi è Denis Dosio? Età, Fidanzata e Curiosità sul giovane youtuber

Gossip TV

Tutto quello che non sapete sul nuovo giovanissimo concorrente del Grande Fratello Vip.

Tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ci sarà anche il giovane youtuber e influencer Denis Dosio. Conosciamolo meglio!

Biografia e Vita privata di Denis Dosio

Denis nasce nel 2001 a Forlì ma ha origini brasiliane. Studente di Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci di Forlì, inizia ad essere notato dal pubblico femminile grazie al suo canale youtube 'Denis Dosio', in cui racconta aneddoti e storie della propria vita. La popolarità arriva grazie alla sua amicizia con Luca Vittozzi, ex volto de Il Collegio, il fortunato reality show della Rai che ha lanciato personaggi come Nicole Rossi e Jenny De Nucci. Denis è molto legato al fratello maggiore Manuel: i due spesso fanno dei video insieme. Denis e Manuel hanno anche una sorella che è completamente estranea al mondo dei social. Denis è anche un cantante e un attore. Attualmente non è fidanzato. Tuttavia Denis è stato paparazato a gennaio insieme alla youtuber Aurora Celli.

Denis Dosio: da Youtube al Grande Fratello Vip

Denis è uno youtuber e influencer. È molto seguito sui social. L'elevato numero di follower si deve alla partecipazione al salotto televisivo di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque. Il 24 luglio 2019 viene ospitato nel programma Realiti di Rai Due: qui spiega che il suo successo, oltre ad aver mostrato il fisico palestrato, è dato dal fatto di coinvolgere mentalmente le sue follower. Il 30 luglio 2020 pubblica il suo secondo singolo dal titolo "Fatto a regola d’arte". Denis racconta infatti che quello di fare il cantante è sempre stato un suo sogno. Denis è un concorrente ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip: "Il motivo principale per cui ho accettato è che cerco il riscatto. Il pubblico ha forti pregiudizi su di me, al di là di chi mi odia molti pensano che io sia uno stupido e stare sotto le telecamere h24 è un’opportunità assurda per far conoscere Denis umanamente: i miei lati positivi e quelli negativi. Per quante stories io faccia, questa cosa è impossibile sui social e poi chiaramente il Gf ti dà una visibilità enorme e per chi vuole fare televisione come me è il massimo".

Ecco alcune curiosità su Denis Dosio: ha origini italo-brasiliane ed è alla ricerca della ragazza ideale. Le sue serie preferite sono The Vampire Diares, Teen Wolf e The Originals, il suo portafortuna è un braccialetto che gli ha regalato sua nonna. È molto seguito su Instagram. Il suo profilo ufficiale conta circa 792mila follower.

