Grande Fratello Vip: chi è Cecilia Capriotti, attrice e modella che ha lavorato per Woody Allen?

Gossip TV

Tra i nuovi inquililini della casa del Grande Fratello VIP c'è anche Cecilia Capriotti, attrice e modella scelta da Woody Allen per To Rome with Love.

Altri inquilini sono in arrivo in questi giorni nell'appartamento con il più alto tasso di celebrità in Italia. Ben dieci nuovi concorrenti entro il 14 dicembre varcheranno la soglia della casa del Grande Fratello VIP per raggiungere Cristiano Malgioglio e soci. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo, come ben sappiamo, offre lo spettacolo della vita quotidiana dei residenti della casa, spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Tra i nuovi arrivi ci sono quelli di Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell'Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi, Mario Ermito e Cecilia Capriotti ed è di quest'ultima che vogliamo sapere qualcosa di più.

Cecilia Capriotti: data di nascita, luogo e gli inizi della carriera dell'attrice e showgirl

Nata ad Ascoli Piceno il 27 febbraio 1976, Cecilia Capriotti è una attrice, modella e showgirl che ha messo piede nel mondo dello spettacolo per la prima volta nel 2000, partecipando al concorso di bellezza Miss Italia, dove si è classifica al quarto posto. ha iniziato successivamente a lavorare come fotomodella, indossatrice, presentatrice e opinionista, collaborando in modo continuativamente con le reti Rai e Mediaset.

Nel 2001 è apparsa nel videoclip di Mon Amour con Gigi D’Alessio e nel 2002 e con Brusco in Sotto i raggi del sole. Nel 2004 è diventata valletta del programma sportivo Dribbling di Rai2. Nella stagione successiva è stata inviata fissa de La vita in diretta su Rai1 per poi affiancare Gene Gnocchi nella conduzione del programma satirico La Grande Notte, sempre su Rai1. Nel 2008 è stata sulla cover della rivista Max e ha debuttato come attrice recitando sia per il cinema nel film No problem di Vincenzo Salemme, sia per la televisione nella sitcom di Rai2 Piloti, con Max Tortora ed Enrico Bertolino.

Due anni più tardi l'abbiamo vista in Ballando con le stelle dove faceva coppia con il ballerino Samuel Peron. Sono seguiti per la showgirl due programmi su Italia 1, Fenomenal e il game show The Call. Nel 2012 ha recitato sul set dei film E io non pago di Alessandro Capone e To Rome with love di Woody Allen. Poco dopo è arrivato il debutto sul palcoscenico teatrale con lo spettacolo Il marchese del grillo, dove divideva la scena con Pippo Franco a cui segue un altro allestimento a teatro, Uomini sull’urlo di una crisi di nervi di Alessandro Capone.

Ha recitato successivamente nella miniserie I segreti di Borgo Larici, in onda su Canale 5. Durante l’estate del 2014 ha partecipato al programma Jump! Stasera mi tuffo di Canale 5. Nel 2018 è stata tra i concorrenti della tredicesima edizione del reality show L’isola dei famosi e, sempre nel 2018, ha condotto con Daniele Battaglia, Alan Caligiuri e Diletta Leotta il programma radiofonico 105 Take Away.

Cecilia Capriotti: chi è il fidanzato?

Cecilia Capriotti è attualmente fidanzata con Gianluca Mobilia, la loro storia d’amore è iniziata nel 2014. I due si sono innamorati durante una vacanza a Panarea, una sorta di colpo di fulmine. Cecilia ha confessato che è stata subito attratta dalla bellezza e dalla simpatia di Gianluca. Quest’ultimo ha conquistato l’attrice da vero e proprio gentiluomo ovvero con un mazzo di rose e un biglietto d’amore. Dopo qualche tempo hanno deciso di andare a vivere insieme e nel 2016 hanno avuto la loro primogenita di nome Maria Isabelle.

Dal 2014 Cecilia Capriotti vive una relazione con l'imprenditore Gianluca Mobilia. Nel 2016 i due anno avuto una figlia che hanno chiamato Maria Isabelle.