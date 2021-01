Grande Fratello Vip, chi è Alda D'Eusanio? Carriera, Età, vita privata della nuova Concorrente

Gossip TV

Tra i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP, c'è quello della giornalista e conduttrice TV Alda D'Eusanio.

Il Grande Fratello Vip ha dato il benvenuto a una nuova concorrente. Da ieri 29 gennaio fa parte degli inquilini della casa più spiata d'Italia la giornalista Alda D'Eusanio. L'annuncio del suo ingresso era stato dato qualche giorno prima nella puntata del 25 gennaio. Alfonso Signorini aveva detto che ci sarebbe stato un nuovo ingresso nella casa annunciando ufficialmente il nome di Alda D'Eusanio e aprendo a sorpresa un collegamento proprio con la nuova concorrente. “Alfonso dovevi arrivare tu e farmi impazzire. Mi aspetto molto da questa esperienza. Mi incuriosisce molto il tuo Grande Fratello Vip che è un programma di grandi storie”, ha detto la D'Eusanio. In quella stessa puntata, Alfonso Signorini ha comunicato anche la data ufficiale della finale del Grande Fratello Vip che avverrà il 1° marzo.

Grande Fratello Vip: età, carriera, vita privata di Alda D'Eusanio

Alda D’Eusanio è una giornalista, conduttrice e opinionista televisiva. È nata a Tollo, in provincia di Chieti, che ha compiuto 70 anni lo scorso 14 ottobre. Si è laureata in Sociologia e nel 1988 è diventata giornalista professionista. Nella sua carriera si è occupata soprattutto di questioni socio-politiche in programmi televisivi e rubriche, ma anche di sport, di politica interna ed estera. È stata caporedattore del Tg2 di cui ha condotto anche l’edizione preserale e il Tg2 Stanotte. Sono numerose le trasmissioni della RAI che ha condotto, dai talk show, agli approfondimenti fino ai quiz. Scorrendo le sue conduzioni troviamo, tra gli altri, i programmi L’Italia in diretta, Domani è un altro giorno, Un pugno o una carezza, Qualcosa è cambiato, Ricomincio da qui, Ci vediamo domenica e Al posto tuo.

Nella stagione televisiva 2018/2019 è stata ospite fissa del programma Matrix condotto da Piero Chiambretti. Su TV8 ha condotto dal lunedì al venerdì Vite da Copertina, oltre a curare una rubrica di interviste all’interno della trasmissione La Repubblica delle Donne su Rete 4. Dal gennaio 2019 è stata opinionista della 14ma edizione de L’Isola dei Famosi, ogni giovedì in prima serata su Canale 5. Sempre su Canale 5 è stata opinionista anche per il programma Live - Non è la D'Urso.

Alda D'Eusanio è vedova del marito Gianni Statera, deceduto nel 1999. Statera è stato il primo preside della Facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma. Si erano sposati nel 1983, ma un male fulminante ha messo fine alla vita dell'uomo all'età di 56 anni. Nel Gennaio del 2012 la giornalista viene investita da uno scooter mentre attraversa la strada, riportando la frattura dell’osso occipitale e cinque emorragie cerebrali. Resta in come un mese per poi entrare in un lungo periodo di terapia riabilitativa. La D'Eusanio sostiene che è stato il suo pappagallo a darle la forza di riprendersi, mostrando una sensibilità che non credeva possibile nell'animale. In quel pappagallo, che chiama Giorgio, ha trovato anche una ragione per continuare la vita senza suo marito.