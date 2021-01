Gossip TV

Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti torna a parlare di Maria Teresa Ruta e della sua sfuriata in Casa.

Cecilia Capriotti è stata costretta a dire addio alla Casa del Grande Fratello Vip e agli inquilini più famosi del piccolo schermo, dopo essere risultata come la meno votata tra le candidate alla Nomination. L’attrice ha ancora qualcosa da dire a Maria Teresa Ruta, con la quale si è scontrata duramente nel reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti velenosa con Maria Teresa Ruta

L’eliminazione di Cecilia Capriotti ha lasciato senza parole il pubblico del Grande Fratello Vip. Sebbene l’attrice avesse suscitato l’antipatia dei fan a causa del continuo rinfacciare le Nomination settimanali, nessuno si sarebbe aspettato che la giovane Carlotta Dell’Isola sarebbe riuscita a batterla al televoto. Forse, a remare contro la Capriotti, è stata la crisi di nervi di Maria Teresa Ruta che è esplosa dopo aver notato che Cecilia non le rivolgeva parole a causa della votazione in Puntata.

Le due gieffine si sono chiarite, sebbene la Capriotti non abbia nascosto di essere molto delusa dal voltafaccia della Ruta. Il pubblico del Gf Vip ha decretato che l’attrice dovesse lasciare per sempre la Casa e così Cecilia si è trovata fuori dalle mura di Cinecittà, con qualche sassolino da togliersi dalle scarpe. Ospite di Casa Chi, la Capriotti è tornata a parlare di Maria Teresa e della forte crisi che ha spaventato molto i telespettatori: “Io le darei l’Oscar per la sfuriata che ha fatto, nonostante mi sia inizialmente preoccupata […] Maria Teresa adora stare al centro dell’attenzione e penso sia stratega perché ti fa confidare, ti fa credere di essere dalla sua parte e poi ti nomina con una freddezza che non ti aspetteresti”.

Altro punto a sfavore per la Capriotti è stata la lite con Andrea Zenga, concorrente amatissimo per la sua grande educazione e pacatezza. L’ex gieffina ha ammesso di non essersi pentita delle sue parole, anche se sa che questo potrebbe averla in qualche modo svantaggiata. Infine, parlando del flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che sta infuocando la Casa, la Capriotti ha ammesso che per lei questo sentimento è credibile e che bisogna dare fiducia alla neo coppia.

