Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti contro Maria Teresa Ruta: "Non sei sincera, non mi interessa chiarire" (VIDEO)

Cecilia si confronta con Maria Teresa subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

La Nomination ricevuta da Maria Teresa Ruta non è per niente andata giù a Cecilia Capriotti. La showgirl, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha infatti ammesso alla diretta interessata di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento.

Duro confronto al Gf Vip tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta

Anche questa settimana, le Nomination hanno portato molto scompiglio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Cecilia, infatti, non ha per niente gradito la nomination ricevuta da Maria Teresa, con cui sembrava aver instaurato un bel rapporto. "Possiamo parlare?" ha domandato la Ruta in maniera pacifica scatenando la reazione della Capriotti: "No non mi interessa".

"Io sono molto schietta non sei sincera, non la leggo nei tuoi occhi. Io non ho detto niente di quello che mi imputavi. Io con te ho sempre avuto un occhio di riguardo non credo lo meritassi, ti reputo una persona diversa da quella che pensavo. Detto questo non mi interessa e non voglio tornare sull’argomento" ha affermato la Capriotti cercando di spiegare il suo punto di vista alla Ruta.

Le forti parole di Cecilia hanno spiazzato Maria Teresa, che ha provato a giustificare il suo comportamento affermando: "Tu vai a delle tue personalissime opinioni che io non capisco. Non vuoi però nemmeno sentire quello che penso io. Parti dal presupposto che sei tu ad avere ragione". Un confronto che ha toccato la showgirl, che è tornata a parlare della nomination con alcuni Vipponi: "Ho sempre parlato con lei, mi sono confidata e poi lei mi nomina, non ci sto è stato un colpo basso, le ho dato una fiducia che non meritava . Perdo la stima e quindi non mi interessa chiarire. Sono entrata con un’idea su di lei e invece torno sulla prima opinione".

