Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti accusa Carlotta Dell'Isola: "Le tue sono lacrime di coccodrillo" (VIDEO)

Cecilia condanna il comportamento assunto da Carlotta in vista delle nomination al Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è iniziata a respirare un’aria un po’ più tesa tra Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. Lo scontro tra le due nuove concorrenti del reality show è arrivato in seguito ad alcuni comportamenti assunti dall'ex protagonista di Temptation Island che non sono per niente piaciuti alla showgirl.

Scontro al Gf Vip tra Cecilia Capriotti e Carlotta Dell'Isola

Cecilia ha deciso di confrontarsi con Carlotta e spiegarle che i motivi del suo allontanamento sono legati al suo comportamento ambiguo dopo le nomination. "Alla prima nomination ti ho vista piangere, la seconda volta hai nominato Maria Teresa e hai pianto con lei" ha affermato la Capriotti accusando duramente la giovane concorrente del Grande Fratello Vip "Hai deciso di dare i dolcetti a Stefania e poi hai pianto perché ti dispiaceva per noi. Mi hai anche detto 'era riferito a me quando stavate parlando di gente lecchina e ruffiana?' Quando uno fa una cosa poi non deve piangere, se fai una cosa prendi posizione e vai fino in fondo. Se nomini Maria Teresa poi non puoi andare a piangere con lei. E’ come quando dai il dolcetto a Stefania poi vieni da noi e dici 'se ne avessi avuti tre li avrei dati anche a voi due'. E’ che se sei consapevole e fai una cosa dopo non vai a piangere. Può succedere una volta, due, la terza l’ho vista un po’ eccessiva".

La Capriotti ha poi continuato ammettendo di esserci rimasta male quando, per il gioco organizzato dagli autori del Gf Vip in occasione dell'Epifania, la Dell'Isola aveva scelto Stefania Orlando come compagna di gioco: "Io ci sono rimasta male quando hai fatto il nome di Stefania al gioco dei dolcetti. Però tu in quel momento non ti sei posta il problema quindi non te lo porre neanche dopo. [...] Continua per la tua strada". Parole molto dure che hanno provocato la reazione di Carlotta: "Non ho pianto per i dolcetti. Non faccio l’attrice nella vita, non piango a comando. Non l’ho deciso io di piangere, è che qua dentro non riesco a governare le mie emozioni".

"Io evito di piangere sempre anche per non mettere nella condizione le persone intorno a me di consolarmi" ha aggiunto Cecilia "Hai la coda di paglia, le tue sembrano le lacrime del coccodrillo. La presa di posizione la porti avanti senza giustificarti. Prima di entrare qui mi hai detto 'Guai a chi mi tocca, a chi provoca, io reagisco' non sembra Carlotta, appena fai una cosa vai a piangere. Te lo dico da amica. Io non ti vedo ingenua Carlotta, ti dico la verità. Non ti vedo una ragazza ingenua che piange perché ha capito male. Ti vedo una ragazza molto sveglia lucida e intelligente quindi vedo questo pianto che può passare come il pianto del coccodrillo. La prossima volta magari pensi alle mie parole e eviti".

E ancora: "Fai le cose che vuoi fare, stai con le persone con cui vuoi stare. Non è che sono cambiate le cose, però tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca. Io ammiro i vecchi che si sono uniti e tutelati, non mi fa comodo dire questo perché sono nuova, però gli amici qua dentro non si sono mai nominati. Non dico che è finito il nostro rapporto, ma è una grande crepa".

