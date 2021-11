Grande Fratello Vip: Carmen Russo pronta a lasciare la Casa, la reazione di Manila Nazzaro e Francesca Cipriani

Gossip TV

Carmen sul prolungamento del Gf Vip: "Basta così, non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche".

Carmen Russo è pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip? Con l'ingresso dei nuovi concorrenti, la showgirl è tornata a parlare del prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini rivelando la sua intenzione di lasciare il gioco prima delle festività natalizie.

Carmen Russo pronta a lasciare il Gf Vip

Visti gli ottimi ascolti, Mediaset ha confermato il prolungamento del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality show, infatti, andrà in onda fino al prossimo marzo 2022. L'idea di dover rimanere altri tre mesi nella Casa, però, sembra aver destabilizzato Carmen che, come riporta Biccy, ha rivelato la sua intenzione di lasciare il gioco prima di Natale.

"Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura" ha confessato Carmen "Non posso lasciare Enzo Paolo e la bambina da soli ancora. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai".

"Ti capisco" ha prontamente replicato Manila Nazzaro "Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile". A farle eco anche Francesca Cipriani: "Io pure non sono più così entusiasta come prima. Come dici te conosciamo già tutto. Io voglio capire quando finirà. [...] Venerdì per forza lo diranno a tutti, perché siamo vicini al 13 dicembre".

