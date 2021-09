Grande Fratello Vip Carmen Russo: "Non so cosa succederà", il Video di presentazione

Gossip TV

Carmen Russo pronta a entrare nella famosa Casa del Grande Fratello Vip.

Lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini che sarà accompagnato in questa nuova avventura da due opinioniste d'eccezione, ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Il Video di presentazione di Carmen Russo

È tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, sulla pagina ufficiale Instagram del reality show di Signorini è stato pubblicato il video di presentazione di una nuova concorrente. Stiamo parlando della showgirl Carmen Russo: "Se c'è una persona che non vorrei mai trovare nella Casa? Si Enzo Paolo Turchi".

Carmen Russo ha poi parlato del suo ingresso nella Casa del Gf Vip affermando: "Non so cosa succederà, se starò una settimana o un mese, non ho proprio idea perché sono cose che uno non può prevedere. Lascio tutta la decisione al pubblico".

Leggi anche Tommaso Eletti si difende dalle accuse prima del Gf Vip

La nuova concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha infine concluso ammettendo: "Sono una donna che riesce a mettere insieme l'irrazionalità e la razionalità. Una cosa che non mi riesce? Essere bugiarda perché non fa parte del mio carattere e a volte perdere il controllo però lotto per non perderlo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.