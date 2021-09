Grande Fratello Vip, Carmen Russo nel cast della nuova edizione!

Gossip TV

Giungono nuovi rumors sul cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip e sembra ci sarà anche Carmen Russo.

Il cast del Grande Fratello Vip accoglie una nuova Vippona spumeggiante. Secondo insistenti rumors, Carmen Russo sarà una delle concorrenti ufficiali della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Come lei anche un volto noto della nona edizione di Temptation Island.

Grande Fratello Vip, nel cast anche Carmen Russo e Tommaso Eletti

Si accendono i riflettori sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha lavorato per mesi alla messa a punto del cast per fornire al pubblico di Canale5 uno spettacolo unico, divertente e appassionante. Nella casa di Cinecittà ci saranno Sophie Codegoni, criticata dall’ex tronista Samantha Curcio, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Raffaella Fico. Si vocifera che anche Giucas Casella entrerà nella casa più spiata d’Italia e con lui un ex di Belen Rodriguez che ha fatto molto discutere.

Nelle ultime ore, poi, TvBlog ha confermato la presenza di altri due gieffini, over Carmen Russo e Tommaso Eletti. Del protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island si è parlato a lungo, prima per la sua relazione con Valentina Nulli Augusti, poi per il percorso contraddittorio nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, infine perché Tommaso è stato avvistato in atteggiamenti intimi con un’altra possibile concorrente.

“TvBlog è in grado di confermarvi i nomi della showgirl Carmen Russo e quello del neo-famoso Tommaso Eletti. La prima ce la ricordiamo per essere stata fra le showgirl più in vista della televisione italiana, Carmen Russo. Il debutto è nel 1978 dagli studi di Legnano nella mitica Antenna Tre Lombardia nella Bustarella, il celebre gioco a premi a squadre condotto da Ettore Andenna per la regia di Cino Tortorella. Poi ancora Portobello, Colosseum, Drive in, Risatissima, Io Tarzan tu Jane, Domenica in e tante altre trasmissioni. Per quel che riguarda i reality show la ricordiamo all’Isola dei famosi nel 2003 e nel 2012, ma anche al Grande fratello vip nel 2017 e a Tale e quale show nel 2020”, questo il rumors che fa impazzire i fan del Gf Vip. A breve, dato che la data di debutto è fissata per il 13 settembre 2021 in prima serata, dovrebbe essere annunciato il cast al completo.

