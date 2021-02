Grande Fratello Vip, Carlotta Dell'Isola: "Non sono una persona che inventa dinamiche o recita una parte"

Gossip TV

L'ex gieffina Carlotta racconta la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Carlotta Dell'Isola è stata una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l'ex gieffina ha parlato della sua breve ma intensa esperienza nella Casa di Cinecittà.

La confessione di Carlotta Dell'Isola dopo il Gf Vip

Nonostante la sua breve permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Carlotta è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. "Se avessi iniziato questo percorso dal giorno zero, probabilmente, sarebbero usciti anche altri lati del mio carattere. È vero non ho discusso con nessuno: non facendo parte di questo mondo, non sono una persona che inventa le dinamiche o che recita una parte, ma sono stata semplicemente me stessa" ha dichiarato l'ex gieffina al settimanale di Uomini e Donne.

Durante il suo percorso al Gf Vip, Carlotta ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Nello Sorrentino. Un gesto importante che non si sarebbe mai aspettata: "Non credevo che Nello avrebbe trovato il coraggio. Io amo questo mondo, ma lui è più timido. Per fortuna non potrà più tornare indietro".

Leggi anche Pierpaolo Pretelli ripensa a Elisabetta Gregoraci

"Partecipare a questo reality mi ha fatto prendere consapevolezza di quanto mi piaccia mettermi in gioco" ha confessato l'ex gieffina Carlotta per poi aggiungere "Ora ho capito che vorrei dedicarmi con più attenzione a questo settore, mi piacerebbe studiare dizione e fare un corso di recitazione".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.