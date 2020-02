Grande Fratello Vip, caos per le parole di Asia Valente su Morgan e Bugo: l'influencer rischia la squalifica?

Gossip TV

Asia Valente si lascia sfuggire qualche frase di troppo su Bugo e Morgan. Il Grande Fratello Vip squalifica la gieffina?

L'ingresso di Asia Valente, Sara Soldati e Teresanna Pugliese è stato accolto con entusiasmo dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Le tre new entry hanno portato una ventata d'aria fresca, smorzando le dinamiche che si erano prepotentemente instaurate nel corso delle settimane. Asia, in particolare, ha raccontato le ultime novità del mondo esterno ai gieffini che, come da regolamento, non hanno avuto nessun contatto con la realtà ad esclusione delle notizie fornite da Alfonso Signorini durante le dirette. Sebbene a fin di bene, Asia potrebbe aver commesso un passo falso.

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto riprende Asia Valente: "Non ti hanno detto nulla?"

La bella influencer dalla chioma bionda e dal fisico mozzafiato sembra essersi già ambientata tra le mura di Cinecittà. Mentre chiacchierava con alcuni coinquilini, tuttavia, Asia ha commesso una clamorosa gaffe che potrebbe costarle la squalifica. La Valente ha deciso di raccontare ai gieffini l'episodio della squalifica di Morgan e Bugo dalla settantesima edizione del Festival di Sanremo. "Ragazzi a Sanremo è successo un caos. Morgan doveva cantare con uno sconosciuto. È entrato sul palco e ha iniziato a cantare parole contro proprio quel tipo, che se ne è andato nel bel mezzo dell’esibizione", ha rivelato la ragazza.

Leggi anche Tutto su Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Asia Valente

Paola Di Benedetto, pensando alle rigide regole del programma, ha ipotizzato che Asia non potesse raccontar loro cosa sta accadendo all'esterno. “Amore però posso dirti una cosa? Non ti hanno detto che non potevi dirci certe cose?”, ha chiesto l'ex Madre Natura di Ciao Darwin. Poco dopo Asia è stata chiamata con urgenza nel confessionale, probabilmente proprio a causa del suo comportamento contro il regolamento.

L'influencer rischia la squalifica? Lo scopriremo nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 21 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5.