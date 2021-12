Grande Fratello Vip, caos Nomination: ''Miriana e Gianmaria hanno fatto fuori tutti''

Gossip TV

In casa si discute delle Nomination dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Puntata ricca di tensioni che ha creato non pochi malumori in Casa, quella del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta e la Nomination, alcuni inquilini di Cinecittà notano una particolarità agghiacciante, che riguarda Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi.

Grande Fratello Vip, sospetti sulle Nomination

Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, i colpi di scena non mancano mai. L’ultima puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ha visto diversi scontri prendere vita davanti alle telecamere. Jessica Selassié è tornata a parlare della grande delusione provata per la scelta di Sophie Codegoni, che ha deliberatamente ignorato l’interesse dell’amica per Alessandro Basciano, iniziando un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne. Criticato aspramente dalle opinioniste, Basciano è scoppiato contro Sophie e ha ammesso di essere ferito per non aver potuto difendersi dalle accuse, a suo dire infondate.

Il deejay ha avuto qualcosa da ridire anche sulle Nomination, soprattutto quella regalata da Gianmaria Antinolfi, con il quale sperava di aver fatto pace dopo un chiarimento in settimana. Al televoto, dunque, sono finiti Eva Grimaldi, Federica Calemme, Barù e Basciano. Prima di lanciarsi tra le braccia di Morfeo, alcuni inquilini di Cinecittà riflettono sull’eliminazione di Biagio D’Anelli, che ha reso molto triste Miriana Trevisan.

Secondo Jessica e Sophie, tutti coloro che fanno parte del gruppo di pulizie di Miriana e Gianmaria vengono automaticamente eliminati. “Tutte le persone che sono nel gruppo di cucina di Gianmaria e Miriana sono stati eliminati. Nicola è uscito, Patrizia Pellegrino è uscita, Maria Monsé è uscita, Biagio è uscito”, ha fatto notare Selassié. Contro la showgirl si è scagliata anche Soleil Sorge, che ha dato un voto a Miriana sperando di vederla finalmente lasciare il Gf Vip.

