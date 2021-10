Grande Fratello Vip, caos nella Casa: volano accuse e offese tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli nella notte

Gossip TV

Continua lo scontro tra Katia e Carmen: "Ha detto delle falsità assolute".

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. La lite, scoppiata durante le nomination, tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo è continuata anche dopo la diretta del programma con la showgirl che ha minacciato di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Carmen Russo minaccia di lasciare il Gf Vip dopo la lite con Katia Ricciarelli

Durante le nomination palesi, Katia ha accusato Carmen di essere una stratega e la pettegola del Grande Fratello Vip. Dichiarazioni che non sono per niente piaciute alla showgirl, che è sbottata attaccando duramente la soprano: "Hai detto che sono una pettegola ipocrita. Tu hai battezzato tutte le donne. La scorsa settimana hai nominato Jo e questa volta me. In più al biliardo non parlavamo di te. Non erano discorsi e complotti sulle nomination. Io non ti permetto di dire falsità. […] Giuro su qualsiasi cosa che non è come dite voi e Sonia. A questo punto io prendo e me ne vado da qui".

La discussione è continuata anche dopo la diretta del Gf Vip con la Russo che ha affermato: "Se esco per me va bene. Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto". Parole che hanno provocato una reazione furiosa della Ricciarelli: "Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una str***a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. La famiglia, attaccati al tram con la famiglia. […] Sono stanca di gente falsa. Che cattiveria che mi hai fatto".

Delusa e amareggiata per il comportamento di Katia, Carmen si è poi sfogata con Raffaella Fico: "Lei pretende che tutti noi stiamo intorno a lei. E non apprezza nemmeno la gentilezza, la sincerità e l’educazione. […] Ha detto delle falsità assolute e posso giurarlo su quello che ho di più caro. Non ho complottato nel modo più assoluto. Lei mi ha detto bugiarda, ipocrita e pettegola. Se ho reagito è normalissimo. Ok, ho detto che fuori ho una famiglia, ma è vero. Non era una cattiveria per lei. E poi posso reagire se vengo attaccata da un’altra persona? Credo di sì, quindi penso di avere ragione".

