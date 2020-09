Grande Fratello Vip, caos in Casa nella notte: Tommaso Zorzi ha la febbre

Gossip TV

Tommaso Zorzi lamenta un malessere e il medico scopre che il concorrente del Grande Fratello Vip ha la febbre: caos dopo la Prima Puntata e ipotesi Coronavirus.

Caos nella notte al Grande Fratello Vip. Conclusa la diretta della Prima Puntata, Tommaso Zorzi accusa un malore e scopre di avere la febbre. I sintomi ricordano quelli del Coronavirus e il pubblico teme che, nonostante i tamponi a cui sono stati sottoposti i concorrenti, ci sia pericolo contagio.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi con la febbre in Casa

La Prima Puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 14 settembre 2020, ha visto l’ingresso in Casa dei primi Vip della nuova edizione. Attesissimo l’ingresso di Elisabetta Gregoraci, che stupisce rinunciando alla prima diretta. Mentre ci si interroga sulle cause che hanno portato la showgirl a rimandare il suo ingresso a Cinecittà, Tommaso Zorzi viene attaccato da Patrizia De Blanck. Alla nobildonna non sono piaciuti i commenti dell’irriverente influencer e la convivenza tra i due sembra essere iniziata nel peggiore dei modi.

Dopo un breve siparietto offerto dalla voce di Flavia Vento, se si finge Sirenetta e richiama i maschi della Casa con tanto di travestimento a tema, la puntata scorre placida e Alfonso Signorini dà appuntamento ai telespettatori per venerdì 18 settembre. Conclusa la diretta, Zorzi accusa un lieve malessere e inizia ad avvertire insoliti brividi di freddo. In Casa ci si allarma, dal momento che Tommaso ha la febbre e il medico è costretto ad intervenire per prescrivergli alcune medicine.

Grande Fratello Vip, nella notte Tommaso Zorzi rivela di avere la febbre

Il pubblico pensa subito che possa trattarsi di Covid, anche se l’influencer assicura che la febbre è dovuta ad un semplice sbalzo di temperatura. Del resto, prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, Zorzi ha assicurato che tutto il Cast è stato sottoposto più volte al tampone, proprio per prevenire il rischio di contagio. Matilde Brandi si è interessata subito alla salute del suo inquilino, confermando che Tommaso ha la febbre. Niente panico, almeno per il momento, i Vip avranno tempo di monitorare la situazione mentre iniziano la convivenza forzata al GF Vip.

Grande attesa per la seconda Puntata, che vedrà l’ingresso di Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.

