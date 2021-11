Grande Fratello Vip, cadono le Maschere: Aldo Montano scopre la verità su Alex Belli!

Gossip TV

Aldo Montano scopre tutte le critiche che gli ha mosso Alex Belli in confessionale e critica duramente il collega del Gf Vip.

Al Grande Fratello Vip la situazione non è mai stata più tesa. La festa di Halloween ha portato a galla alcune verità scomode, critiche mai palesate e improvvisi cambiamenti di direzione da parte di alcuni degli inquilini più amati di Cinecittà. Dopo aver trascorso molto tempo con Aldo Montano, Alex Belli si è lasciato andare grazie all’alcol e ha parlato molto male dello sportivo in confessionale. In puntata, Alfonso Signorini mostra a Montano lo sfogo di Alex ed esplode una discussione in diretta.

Grande Fratello Vip, Alex Belli contro Aldo Montano

In vino veritas? Sembra proprio che uno dei detti più antichi al mondo sia stato appena confutato da Alex Belli, uno dei protagonisti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In occasione della festa di Halloween organizzata in Casa, Alex ha decisamente alzato il gomito finendo per baciare Soleil Sorge, e per rendersi protagonista di una lite furiosa con Gianmaria Antinolfi. Durante la discussione con l’imprenditore, l’attore si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti di Aldo Montano, che ha definito ipocrita e falso. Durante le prime settimane di permanenza al GF Vip, Aldo e Alex sembravano essersi avvicinati molto anche grazie all’amicizia in comune con Manuel Bortuzzo, poi qualcosa è cambiato e dalle parole dell’attore è chiaro che siano nati diversi dissapori.

Alfonso Signorini ha deciso di mettere al corrente Aldo di quanto accaduto in casa, mostrando in dirette tv il confessionale di Alex. “Persone che fanno falsi sorrisi. Quand’è che esce fuori il vero Aldo Montano? Io, Alex Belli, sono uscito allo scoperto e lui quando esce allo scoperto e mostra chi è davvero?”, ha dichiarato Belli poche ore prima della puntata del Gf Vip. “Avete fatto entrare troppo vino ieri sera. Stamani ci siamo parlati, ma lui non aveva questi toni. Adesso dovrà spiegarmi un po’ di cose […] Hai recitato un po’ nel confessionale. Soprattutto visto che stamattina eri tranquillo con me. A me spiace per la recita che hai fatto […] Sono uno sportivo, tu vieni da un altro mondo”, ha dichiarato Aldo davanti ad un Alex molto dispiaciuto.

Cogliendo la palla della discordia al balzo, Signorini ha interrogato Montano sul bacio tra Soleil e Alex che ha ferito Delia Duran, e il campione olimpico non è riuscito a trattenere un’elegante frecciatina. “Come avete visto siamo due persone molto differenti.Anche io vengo qui da uomo sposato, ma il mio comportamento è completamente diverso […] non lo potrei mai fare. Mi sembrerebbe una grossa mancanza di rispetto nei confronti di mia moglie”, ha chiosato Montano.

