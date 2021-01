Grande Fratello Vip, c'è del tenero tra Mario Ermito e Giacomo Urtis? "Ti infilavi nel suo letto"

Gossip TV

Nuovi rumors sul presunto feeling speciale che sarebbe nato tra Giacomo Urtis e Mario Ermito al Grande Fratello Vip.

Sta nascendo l'amore tra Giacomo Urtis e Mario Ermito? Dopo le rivelazioni di Deianira Marzano sulla coppia del Grande Fratello Vip, il noto chirugo delle star viene interrogato da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 e si lascia scappare che Mario sta dormendo a casa sua al momento.

Grande Fratello Vip, bomba su Giacomo Urtis e Mario Ermito

Ricordate quando è stato annunciato che due concorrenti eliminati dal Grande Fratello Vip si sarebbero innamorati? Era certo che la coppia fosse improbabile, e questo è stato l’unico indizio fornito prima della confessione di Deianira Marzano. La nota blogger, infatti, ha fatto delle insinuazioni piuttosto maliziose sul feeling nato tra Giacomo Urtis e Mario Ermito. Dopo l’eliminazione dell’attore, che si è scontrato con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, è serpeggiato un gossip molto succulento su Ermito e l’amicizia speciale con Urtis.

“Avete presenta la cosa di quei due giocatori del Gf e delle loro effusioni? La coppia è quella formata da Mario Ermito e Giacomo Urtis. Io già lo sapevo da giorni. Questo perché me l’ha detto Urtis, mi ha rivelato che nella casa c’è stato un feeling, un certo affetto. Quindi caro Mario Ermito è inutile che poi in Tv fai il timido. Come mai tu ti ficcavi nel letto di Giacomo e adesso ti traferisci a casa sua?”, ha rivelato la Marzano nelle sue Ig Stories.

Ma non è finita qui. Ospite nel salotto di Pomeriggio 5, Urtis ha affrontato anche le insinuazioni di Barbara d’Urso, piuttosto incuriosita dai rumors sulla vita sentimentale del chirurgo delle star. Giacomo ha ammesso di aver accettato di ospitare Mario perché a Roma non ha casa, e ha aggiunto che l’attore scrive anche a Sonia Lorenzini. La gieffina ha colto la palla al balzo per rivelare: “Caro Giacomo Urtis c’è qualcosa che vuoi dire? Comunque Barbara, loro due nel nostro hotel non c’erano”. Nel frattempo, Mario si tiene lontano dai riflettori e i fan del Gf Vip fremono nel desiderio di conoscere anche la sua versione dei fatti.

