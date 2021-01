Gossip TV

La sudamericana al centro delle polemiche per alcuni frasi rivolte all'influencer milanese.

Sabato sera di festa al Grande Fratello Vip. Tutti i "Vipponi" hanno celebrato una Fashion Saturday Night, tra sfilate e balli fino a tarda notte. Una festa che non ha divertito proprio tutti, in particolare la sudamericana Dayane Mello, ha espresso il suo totale disappunto per come si è svolta, accusando gli autori del programma di avere delle preferenze verso alcuni concorrenti.

Grande Fratello Vip, bufera su Dayane Mello contro gli autori: "Favoriscono Tommaso Zorzi perché ha problemi mentali"

Dayane si è messa a pulire i piatti e nel mentre si è sfogata con Samantha De Grenet, Adua Del Vesco e Carlotta Dell’Isola. Stando allo sfogo dell'ex compagna di Stefano Sala, il Gf avrebbe messo una playlist musicale con le preferenze unicamente di Tommaso Zorzi. In sostanza, ha accusato gli autori di avere un occhio di riguardo per l'influencer milanese che negli ultimi tempi si mostra sempre più insofferente a vivere l'esperienza nel reality. Una preferenza che non è stata in realtà notata solo dalla Mello, il Gf ha indubbiamente i suoi fiori all'occhiello tra cui Zorzi, tra i concorrenti più amati dal pubblico da Casa. Quello che ha scatenato e sta scatenando furiose polemiche sono le parole che ha utilizzato la 31enne brasiliana secondo la quale, Tommaso è preferito "perché ha problemi mentali":

“Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.

Parole, quelle utilizzate dalla Mello, che stanno alimentando molte e feroci polemiche per cui molti chiedono la squalifica della concorrente.

Cacciamo un ragazzino che ha bestemmiato alle 3 di notte ma teniamo una persona che tocca temi ben più seri con una ignoranza inaudita solo perché vi tiene su sto schifo di programma. @GrandeFratello #tzvip pic.twitter.com/FKtQFUMzee — Fe • TZ’s Daughter (@zorpinilover) January 24, 2021

