Grande Fratello Vip, brutto scivolone di Francesca Cipriani: Soleil Sorge sbotta!

Francesca Cipriani offende il popolo cinese e Soleil Sorge la riprende duramente.

Francesca Cipriani parla della cultura culinaria cinese e pronuncia una frase scioccante, che offende e discrimina. Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si scaglia contro Cipriani e le spiega perché non bisogna mia generalizzare.

Grande Fratello Vip Soleil Sorge contro Francesca Cipriani

La maggiorata più svampita della televisione italiana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip promettendo di fare scintille. Invece, tra un mal d’amore e l’altro, Francesca si tiene sempre più ai margini delle dinamiche della Casa, limitandosi a schierarsi ora da una parte, ora dall’altra. Nonostante non sia certamente il fulcro delle giornate di Cinecittà, Cipriani regala perle trash uniche che diventano cult sui social in un batter d’occhio. Mentre si attende l’ingresso del Divino Otelma, con il quale Francesca ha un conto legale in sospeso, la gieffina si è lasciata andare ad un commento fuori luogo sulla cultura cinese. “Non prendete esempio dalla Cina, perché mangiano pure i cani e i gatti. Quello non è un buon esempio. Ho visto il servizio de Le Iene sui cani e i gatti e mi sono sentita male davvero. Senti io la penso così”, ha dichiarato la soubrette.

Lo scivolone della Cipriani non è passato inosservato ai presenti e Soleil Sorge, la cui madre si è scusata con Raffella Fico, si è mostrata piuttosto infastidita. “Senza offesa, ma non si giudica un’altra cultura così. Non giudicare così un popolo e la sua cucina, è tremendo. La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo e quindi non dire che non sono un buon esempio. Perché ok che è tremendo quello che alcuni fanno ad animali che noi riteniamo domestici. Però è altrettanto brutto quello che noi facciamo ad animali che mangiamo, ad esempio il cavallo? Non si può giudicare gli altri e non farlo con il proprio paese. Poi la crudeltà si condanna sempre. Certe cose non si possono dire così con leggerezza generalizzando”.

Un duro attacco quello di Soleil, sostenuto anche da Katia Ricciarelli, che ha sottolineato: “Anche noi mangiamo il cavallo. Io condanno la crudeltà, non mi parlate di questo che mi fa orrore. Pensate che a me fanno schifo tante cose nostre tipo la trippa”. Che la Sorge si sia voluta vendicare di Francesca e delle frecciatine che la maggiorata continua a lanciare alle sue spalle?

